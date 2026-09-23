Το τηλεφώνημα πριν από το τέλος: Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του Μαζωνάκη για τη διαθήκη - «Δεν πίστευε ότι θα φύγει»

Νέα στοιχεία για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο δικηγόρος και φίλος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με το thetoc.gr, ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τον είχε καλέσει στις 25 Αυγούστου, ζητώντας να συζητήσουν ένα θέμα. Ο ίδιος βρισκόταν τότε σε διακοπές και του είχε πει ότι θα επικοινωνούσε μαζί του μόλις επέστρεφε.

Η επικοινωνία αυτή, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ.

«Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην περιπέτεια του τραγουδιστή με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Δεκαπενταύγουστο του 2025, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση τον είχε επηρεάσει έντονα.

Όπως είπε, ο Μαζωνάκης είχε βιώσει με μεγάλη πικρία και αγανάκτηση όσα συνέβησαν, ωστόσο η στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο τον είχε βοηθήσει να βγει ισχυρότερος από εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με το thetoc.gr, ο δικηγόρος σημείωσε ακόμη ότι γνώριζε πως ο τραγουδιστής στο παρελθόν απευθυνόταν σε συμβατικούς γιατρούς για ζητήματα υγείας, ενώ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για επαφές του με υπνοθεραπευτές ή άλλους εναλλακτικούς θεραπευτές.

Εκτίμησε, πάντως, ότι τέτοιου είδους επισκέψεις φαίνεται πως είχαν αρχίσει να γίνονται πιο συστηματικές κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της διαθήκης, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Όπως ανέφερε, μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο τού είχε προτείνει να προχωρήσει στη σύνταξή της. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αντιμετώπισε αρχικά την πρόταση με έκπληξη, θεωρώντας ότι ήταν πολύ νωρίς για μια τέτοια διαδικασία.

Ο κ. Μερκουλίδης είπε ακόμη ότι είχε λάβει εντολή να ετοιμάσει ένα πρώτο κείμενο, ώστε στη συνέχεια να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο, κάτι που τελικά δεν συνέβη ποτέ.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη διερεύνηση του θανάτου του τραγουδιστή, χαρακτήρισε ορθή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, εξηγώντας ότι ο ενδεχόμενος δόλος αφορά την περίπτωση κατά την οποία κάποιος προβλέπει ως πιθανό ένα αποτέλεσμα και το αποδέχεται, ακόμη και αν δεν το επιδιώκει.