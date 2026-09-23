Ενώπιον της ΕΠΑ η εξαγορά ασφαλιστηρίων της Gan Direct

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου ασφαλιστήριων συμβολαίων της Gan Direct Insurance Ltd από την Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη εταιρία.

Η κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου όλων των ασφαλιστηρίων της Gan Direct Insurance Ltd που (α) καλύπτουν κινδύνους στην Κυπριακή Δημοκρατία και εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) λιανικών (retail) ασφαλίσεων μηχανοκίνητων οχημάτων και (ii) λιανικών (retail) ασφαλίσεων περιουσίας και ασφαλίσεων περιουσίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με εξαίρεση ορισμένα ασφαλιστήρια ασφάλισης περιουσίας που αναφέρονται ειδικά στη συμφωνία μεταβίβασης χαρτοφυλακίου και τις ανανεώσεις τους) και (β) βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, από την Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία.

Η Ιντεραμέρικαν είναι ασφαλιστική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Η Ιντεραμέρικαν ανήκει στον ολλανδικό ασφαλιστικό όμιλο Achmea ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο, μέσω των διαφόρων θυγατρικών του.

Η Gan Direct είναι ασφαλιστική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες δυνάμει άδειας που εκδόθηκε από τον Έφορο Ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο, η Anytime, το digital brand του Ομίλου Interamerican, μέλους της Achmea, συμφώνησε στην εξαγορά του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου και περιουσίας της Gan Direct στην Κύπρο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω τη δυναμική της και ισχυροποιώντας τη θέση της στην κυπριακή αγορά.