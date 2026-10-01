Brexit τέλος; Η Βρετανία κοιτάζει ξανά προς την ΕΕ 10 χρόνια μετά και στο τραπέζι μπαίνει νέο δημοψήφισμα - «Καλώς ήρθατε πίσω» είπε ο Μακρόν

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συζήτηση για τις σχέσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες επιστρέφει δυναμικά στη βρετανική πολιτική σκηνή. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος, την ώρα που, σύμφωνα με διεθνή Μέσα, η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι σε μια πιθανή επαναπροσέγγιση με την ΕΕ.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές για το μέλλον των σχέσεων Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η επιστροφή στην ενιαία αγορά, η τελωνειακή ένωση, αλλά και άλλες μορφές στενότερης σύνδεσης με τις Βρυξέλλες.

«Δεν μπορώ να αποφύγω το ευρωπαϊκό ζήτημα αν θέλω να παρουσιάσω ένα αξιόπιστο δεκαετές σχέδιο για τη Βρετανία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016 η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Ερωτηθείς από το BBC εάν το επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών θα μπορούσε να περιλαμβάνει νέο δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ότι «όλα είναι πιθανά». Έσπευσε ωστόσο να σημειώσει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αναγνωρίζοντας ότι τα δημοψηφίσματα μπορούν να προκαλέσουν βαθιές κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας, καθώς ο Μπέρναμ είχε το προηγούμενο διάστημα εμφανιστεί πιο επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η συζήτηση για το Brexit.

Την ίδια ώρα, θετικά ήταν τα πρώτα μηνύματα από Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε με τη φράση «welcome back», δηλώνοντας ότι ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας θα ήταν πολύ καλή είδηση τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε από την πλευρά του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γινόταν δεκτό «με ανοιχτές αγκάλες».

Πιο προσεκτική ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιορίστηκε να σημειώσει ότι εναπόκειται στη βρετανική κυβέρνηση να αποφασίσει πώς επιθυμεί να διαμορφώσει τη μελλοντική σχέση της με την ΕΕ, δηλώνοντας παράλληλα ανοικτή σε διάλογο.

Στο εσωτερικό της χώρας, πάντως, η συζήτηση αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η αρχηγός των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ απέρριψε την προοπτική επανένταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Βρετανία.

Σύμφωνα με τη Guardian, συνεργάτες του Μπέρναμ έχουν ήδη έρθει σε επαφή με κέντρα μελετών, εταιρείες δημοσκοπήσεων και ειδικούς σε ευρωπαϊκά θέματα, προκειμένου να εξετάσουν πώς αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ.

Οι συζητήσεις αυτές εξελίσσονται ενώ αυξάνονται οι πιέσεις από φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις για μια σαφέστερη θέση από τους Εργατικούς. Πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov για την οργάνωση Best for Britain εξέτασε, μεταξύ άλλων, τον πιθανό εκλογικό αντίκτυπο που θα είχε μια δέσμευση για επανένταξη.

Το κατά πόσο η συζήτηση θα φτάσει τελικά μέχρι ένα δεύτερο δημοψήφισμα παραμένει ανοικτό. Είναι όμως πλέον σαφές ότι, μία δεκαετία μετά την ιστορική ψηφοφορία του 2016, το Brexit επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βρετανία.