Επιστολή στον ΠτΔ από τις αγροτικές Οργανώσεις: Πολύ χαμηλό ποσό τα 4,6 εκ. ευρώ για ζημιές αγροτών το 2025

Οι αγροτικές οργανώσεις θεωρούν ότι το ποσό των 4,6 εκατομμύριων ευρώ που εγκρίθηκε μέσω ΕΕ για να καλύψει το ύψος των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί εξαιτίας της ξηρασίας το 2025 είναι πολύ χαμηλό και καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να εξετάσει ενδεχόμενο ενεργοποίησης της πρόνοιας του κανονισμού που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να αυξήσει το συνολικό ποσό μέχρι και 200%, "καθώς και η ίδια η ΕΕ αναγνωρίζει ότι με το ποσό που θα διαθέσει αντιμετωπίζονται εν μέρει οι οικονομικές δυσχέρειες που υφίστανται οι πληγέντες αγρότες".

Σε κοινή επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που στάληκε τη Δευτέρα οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τα ποσά αποζημίωσης ανά κλάδο παραγωγής αλλά και για τους συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής που έχουν συμπεριληφθεί για αποζημίωση, "καθώς από τα εν λόγω αίτια έχουν πληγεί σχεδόν όλοι οι κλάδοι της παραγωγής σε ολόκληρη την Κύπρο".

Αναφέρονται στα προβλήματα λόγω αυξήσεων του κόστους της ενέργειας, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών. Σημειώνουν, επίσης, ότι η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με την παραχώρηση ενισχύσεων μόνο στους επαγγελματίες αγρότες, "ναι μεν μας βρίσκει σύμφωνους ως θέμα αρχής, όμως και οι ετεροαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά και στην παραγωγή αλλά και στο περιβάλλον, βιώνουν και αυτοί τις επιπτώσεις της ανομβρίας, της έλλειψης νερού και της αύξησης του κόστους παραγωγής γιαυτό και επιβάλλεται η στήριξη τους με μικρότερα όμως ποσά σε σχέση με τα αντίστοιχα τους επαγγελματίες".

ΠΗΓΗ: KYΠΕ