Κρύπτη με μετρητά και λογισμικό απόκρυψης εσόδων - Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα της Pizza Fan

Η Εισαγγελία απήγγειλε, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη στελέχη της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 126 πρόσωπα.

Κατά τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η φερόμενη οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει από το 2022 μηχανισμό απόκρυψης εσόδων μέσω ειδικού λογισμικού που ήταν ενσωματωμένο στο σύστημα παραγγελιών της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, ο μηχανισμός ενεργοποιούνταν σε παραγγελίες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών: όταν το ποσό δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η εξόφληση γινόταν με μετρητά και η παραλαβή πραγματοποιούνταν μέσω διανομής κατ’ οίκον ή takeaway. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εμφανιζόταν επιπλέον επιλογή στο σύστημα με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη», με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένες πληρωμένες παραγγελίες να καταγράφονται ως κεράσματα χωρίς έκδοση φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι πραγματικές συναλλαγές φέρεται να καταχωρίζονταν σε κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, επιτρέποντας την παρακολούθηση του πραγματικού κύκλου εργασιών και των ποσών που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς νόμιμη απόδειξη πλησίαζε το 20%, ενώ κομβικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες των Αρχών. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό χώρο. Η κρύπτη φέρεται να βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας, όπου βρέθηκαν ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες χαρτονομίσματα, τοποθετημένες μέσα σε σακούλες με αναγραφή του ακριβούς ποσού που περιείχε καθεμία.

Επιπλέον, κατά το δημοσίευμα, περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους άλλων εμπλεκομένων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των μετρητών που κατασχέθηκαν κοντά στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά από καταγγελία πρώην εργαζομένου προς την Οικονομική Εισαγγελία, η οποία αρχικά αφορούσε ζητήματα ασφαλιστικών εισφορών. Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι εργαζόμενοι σε εταιρικά και franchise καταστήματα δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματικά απασχολούνταν, με συνέπεια την καταβολή μειωμένων εισφορών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν και τον τρόπο καταγραφής των πωλήσεων και έκδοσης αποδείξεων, πραγματοποιώντας ακόμη και δοκιμαστικές παραγγελίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Πρώτο Θέμα, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες συναλλαγές που εξοφλούνταν με μετρητά δεν εκδιδόταν το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

Παράλληλα, στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία που φέρονται να αποτυπώνουν τις πραγματικές πωλήσεις και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε σε 20 καταστήματα στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η έρευνα αφορά δίκτυο περίπου 140 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά την άσκηση των διώξεων, η υπόθεση περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, κατά την οποία θα διερευνηθούν ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου, ο τρόπος λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και το ακριβές ύψος της ζημιάς που φέρεται να υπέστη το Δημόσιο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα