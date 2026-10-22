Συνελήφθη ο ιδρυτής της Pizza Fan για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων - Η παρουσία της πιτσαρίας στην Κύπρο και η σχέση του με τον Κοσκωτά

Στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών ο Κωνσταντίνος Αντάρας – Η επιχειρηματική του πορεία, η ανάπτυξη της Pizza Fan, τα οικονομικά στοιχεία και η παρουσία της αλυσίδας στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ βρίσκεται ο ιδρυτής της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των εννέα προσώπων που συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Η σύλληψή του φέρνει στο προσκήνιο την επιχειρηματική διαδρομή του ανθρώπου που ξεκίνησε από τον χώρο της διαφήμισης τη δεκαετία του 1980 και δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες εστίασης, με δραστηριότητα και στην κυπριακή αγορά.

Η υπόθεση διερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αφορά φερόμενες παρεμβάσεις στα στοιχεία αποδείξεων, μέσω των οποίων εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκε στο ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπό διερεύνηση δραστηριότητα φέρεται να εκτείνεται από το 2022. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, πέραν του Κωνσταντίνου Αντάρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση αναφέρεται ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα. Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επιμέρους ρόλοι και οι ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκομένων.

Από τη «Γραμμή» του Κοσκωτά στην ίδρυση της Pizza Fan

Η επιχειρηματική πορεία του Κωνσταντίνου Αντάρα ξεκίνησε από τον χώρο της διαφήμισης. Έχοντας σπουδάσει μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εργάστηκε αρχικά στον διαφημιστικό κλάδο, ενώ από το 1985 έως το 1988 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής πωλήσεων στη «Γραμμή», το εκδοτικό συγκρότημα του Γιώργου Κοσκωτά.

Στη συνέχεια ίδρυσε δική του διαφημιστική εταιρεία, την οποία διατήρησε μέχρι το 2005. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήρθε σε επαφή με την αγορά της πίτσας και ειδικότερα με τη Roma Pizza, η οποία διέθετε τότε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στην Ελλάδα.

Παρατηρώντας τις δυσκολίες στην παραγγελιοληψία και στην εξυπηρέτηση των πελατών, πρότεινε τη δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις διοχέτευε στα καταστήματα. Η πρόταση δεν υλοποιήθηκε από τη Roma Pizza, αποτέλεσε ωστόσο τη βάση για τη δική του επιχειρηματική προσπάθεια.

Το 1996 ίδρυσε την Pizza Fan, ανοίγοντας το πρώτο πιλοτικό κατάστημα στους Αμπελοκήπους της Αθήνας. Παρότι δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση, επένδυσε στην τεχνολογία, στην κεντρική οργάνωση και στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου που θα μπορούσε να επεκταθεί σε περισσότερα καταστήματα.

Όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών προϋπέθετε σημαντικά κεφάλαια.

Το 2001 παραχώρησε, σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις του, το 34% της επιχείρησης στη Vectis Capital, ποσοστό που επαναγόρασε περίπου πέντε χρόνια αργότερα.

Ακολούθησε η ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης (franchise), με την παραχώρηση οργανωμένων καταστημάτων σε συνεργάτες, αρκετοί από τους οποίους προέρχονταν από το προσωπικό της αλυσίδας.

Τα 110 καταστήματα και τα σχέδια επέκτασης

Η Pizza Fan εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες διανομής φαγητού, με δίκτυο 110 καταστημάτων και συνολικές λιανικές πωλήσεις που, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδρυτή της, ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ το 2025.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος Αντάρας είχε ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία 36 νέων καταστημάτων εντός του έτους, επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Η λειτουργία της αλυσίδας στηρίζεται στην κεντρική παραγγελιοληψία, στις οργανωμένες προμήθειες και στην κοινή εμπορική πολιτική. Η κεντρική εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση των καταστημάτων, τους χρόνους εξυπηρέτησης και τις ανάγκες τους σε προϊόντα, παρέχοντας παράλληλα εμπορική και διαφημιστική υποστήριξη.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα λειτουργούν μέσω επιχειρήσεων με αυτοτελή νομική και φορολογική υπόσταση.

Η εμπειρία του ιδρυτή της στη διαφήμιση αποτυπώθηκε και στην εμπορική πολιτική της εταιρείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθιέρωση κουπονιών έκπτωσης 50%, στρατηγική που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στην ανάπτυξη της αλυσίδας ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Τα τελευταία χρόνια η Pizza Fan επιχείρησε να διευρύνει τις δραστηριότητές της πέρα από την πίτσα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές για την ανάπτυξη νέων κατηγοριών φαγητού.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα MyCook και MyBurger, η συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο, καθώς και ο σχεδιασμός πρόσθετων εμπορικών σημάτων.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθούσε μοντέλο δικαιόχρησης με παραχώρηση έτοιμων καταστημάτων και εξοπλισμού αξίας 180.000 ευρώ, χωρίς αρχική επένδυση από τον συνεργάτη, σύμφωνα με τις ανακοινωμένες προθέσεις της.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας είχε επίσης αναπτύξει δημόσια παρουσία πέρα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της «Συμμαχίας για την Ελλάδα», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με αντικείμενο την προώθηση της εικόνας της χώρας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η παρουσία της Pizza Fan στην Κύπρο

Η Pizza Fan είχε επιχειρήσει επέκταση και στην κυπριακή αγορά, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα τον Απρίλιο του 2018, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία. Τον Ιούνιο του 2019 ακολούθησε δεύτερο κατάστημα στην Έγκωμη, στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η παρουσία της ελληνικής αλυσίδας στην Κύπρο φαίνεται ότι δεν είχε συνέχεια. Το κατάστημα του Αγίου Αντωνίου καταγράφεται πλέον ως οριστικά κλειστό, ενώ δεν εντοπίζονται πρόσφατα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του καταστήματος της Έγκωμης. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι η Pizza Fan διατηρεί σήμερα ενεργό δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις, μειώθηκαν τα κέρδη κατά 66,5%

Η αστυνομική έρευνα συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ για το 2025, οι οποίες καταδεικνύουν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, ο κύκλος εργασιών της κεντρικής εταιρείας ανήλθε σε 60,44 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας πτώση 66,5%.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε σε 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025, η εταιρεία εμφάνιζε συνολικές υποχρεώσεις ύψους 17,13 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 4,46 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 4,86 εκατ. ευρώ. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 265 άτομα.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη αφορούν την κεντρική εταιρεία και όχι τις συνολικές λιανικές πωλήσεις του δικτύου. Αντίστοιχα, το ποσό του φερόμενου μη αποδοθέντος ΦΠΑ αφορά περισσότερες οικονομικές χρήσεις, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η κατανομή του μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Οι επιφυλάξεις των ορκωτών ελεγκτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκθεση ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2025.

Οι καταστάσεις εγκρίθηκαν στις 10 Οκτωβρίου και καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 19 Οκτωβρίου, συνοδευόμενες από έκθεση της PKF Ευρωελεγκτική, στην οποία διατυπώνεται γνώμη με επιφύλαξη.

Μεταξύ των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις από το 2020 έως το 2025 δεν είχαν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η μη σχηματισθείσα πρόβλεψη περίπου 979.000 ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, καθώς και περίπου 164.000 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού.

Η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ, με έδρα το Χαλάνδρι και διαχειριστή τον Κωνσταντίνο Αντάρα, απέκτησε τη σημερινή νομική μορφή της το 2014, έπειτα από μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία, το 99% της ελληνικής εταιρείας ανήκει στην Fanatics Pizza Deliveries and Food Services Limited, ενώ το υπόλοιπο 1% ανήκει άμεσα στον Κωνσταντίνο Αντάρα. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει η πλήρης σύνθεση των τελικών δικαιούχων της αλλοδαπής εταιρείας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές Αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη, με ζητούμενο την αποσαφήνιση των φερόμενων παρεμβάσεων στα φορολογικά στοιχεία, του ύψους των ενδεχόμενων απωλειών για το Δημόσιο και των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Με πληροφορίες από newmoney.gr