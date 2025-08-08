Μικρές οι λέξεις μπροστά στο δράμα της απώλειας παιδιού: Τα συλλυπητήρια Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη

Το δράμα της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που έχασε ξαφνικά την 34χρονη κόρη του, Λένας, χθες, δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο: Πώς μπορεί, άλλωστε, όταν χάνεται τόσο ξαφνικά ένα νέο κορίτσι. Μετά το πρώτο σοκ από το άκουσμα της είδησης, ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά. Από τους πρώτους, ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, στελέχη του δημόσιου βίου. Όλοι εύχονται κουράγιο στους γονείς που θα αποχαιρετίσουν εκείνοι το παιδί τους, με σεβασμό στο δράμα τους.

«Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά. Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια παρηγοριάς για μια τέτοια απώλεια, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχομαι κουράγιο», έγραψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη» έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε: «Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

«Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους» ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος και πρόσθεσε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

«Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της» τονίζει στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.«Θερμά συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για το θάνατο της αγαπημένης κόρης τους, Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη απώλεια» γράφει ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκλονισμένος: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους» έγραψε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Συλλυπητήρια και από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Επιπλέον και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια: «Το να χάνει ένας γονιός το παιδί του είναι η πιο ανείπωτη τραγωδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, δεν υπάρχει βαθύτερη πληγή. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό φεύγει άδικα, πρόωρα, τόσο νέο – μόλις 34 ετών. Ένα νέο κορίτσι, μια ζωή μπροστά της, που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω μόνο. θλίψη και αναπάντητα "γιατί". Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά σε αυτή τη σκοτεινή ώρα».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο …» γράφει ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ