Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ελλάδα

Πυρκαγιές σε Κερατέα, Αχαΐα και Κεφαλονιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.

Πυρκαγιές σε τρία σημεία της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα καθώς μάχη με τις φλόγες δίνεται σε Κερατέα Αττικής, στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας, και στην Κεφαλονιά.

Στην Κερατέα η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι και στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης σε δύο περιοχές με τους κατοίκους να οδηγούνται προς την Ανάβυσσο. Οι Αρχές προχώρησαν σε δέκα απεγκλωβισμούς ατόμων που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. 

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.

Τέλος, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ και υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited