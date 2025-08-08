Πυρκαγιές σε Κερατέα, Αχαΐα και Κεφαλονιά

Πυρκαγιές σε τρία σημεία της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ελλάδα καθώς μάχη με τις φλόγες δίνεται σε Κερατέα Αττικής, στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας, και στην Κεφαλονιά.

Στην Κερατέα η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι και στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης σε δύο περιοχές με τους κατοίκους να οδηγούνται προς την Ανάβυσσο. Οι Αρχές προχώρησαν σε δέκα απεγκλωβισμούς ατόμων που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.

Τέλος, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ και υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΚΥΠΕ