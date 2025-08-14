Ομολόγησε 19χρονος για εμπρησμό στη Πάτρα - Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τις φωτιές στην Αχαΐα

Τρεις είναι συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συλλήψεις για εμπρησμούς στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες για την ίδια φωτιά έχει συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος για την ώρα δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και μια μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι». Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε πετάξει ένας από τους δύο συλληφθέντες σε περιοχή δασικής έκτασης.

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το βράδυ της Τετάρτης είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών το δίκυκλο με τα δύο νεαρά άτομα που τελικά συνελήφθησαν και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον ειασγγελέα.

Ομολόγησε 19χρονος για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας - Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τις φωτιές στην Αχαΐα



Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομοείο της Πάτρας. Στις φωτογραφίες που οδήγησαν την αστυνομία στη σύλληψη του 25χρονου και έφερε στη δημοσιότητα το ΟΡΕΝ φαίνεται ο νεαρός άνδρας αρχικά να σκύβει μέσα σε ένα χωράφι. Όταν, στη συνέχεια, αποχωρεί, στο ίδιο σημείο εμφανίζεται καπνός με τη φωτιά να επεκτείνεται λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

