Πέντε ορειβάτες από την Καλαμάτα «κατέκτησαν» την κορυφή του όρους Αραράτ στα 5.147 μέτρα - Δείτε βίντεο

Πέντε ορειβάτες από την Καλαμάτα πραγματοποίησαν μία δύσκολη αποστολή, κατακτώντας τα 5.147 μέτρα της κορυφής του όρους Αραράτ, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας - Αρμενίας και αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς ορειβατικούς προορισμούς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι πέντε ορειβάτες του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας (Μανώλης Αλοίμονος, Γιώργος Λουμάκης, Λουκία Falkova, Βασίλης Τριαντάφυλλος και Παναγιώτης Κρόμπας) προετοιμάζονταν επί μήνες για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Το όρος Αραράτ, το υψηλότερο βουνό της Τουρκίας, που συνδέεται και με τον θρύλο της Κιβωτού του Νώε, αποτελεί πόλο έλξης για ορειβάτες από όλο τον κόσμο και υψώνεται κοντά στα σύνορα με την Αρμενία και το Ιράν. Αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές κορυφές, καθώς η ανάβαση συνδυάζει μεγάλη υψομετρική διαφορά, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και περάσματα από παγετώνες που απαιτούν τεχνικό εξοπλισμό και εμπειρία.

Η διαδρομή από τα χαμηλότερα σημεία μέχρι την κορυφή διαρκεί αρκετές ημέρες, με ενδιάμεσες στάσεις σε καταυλισμούς και απαραίτητη προσαρμογή στο υψόμετρο. Μετά από πολλές ώρες, οι πέντε ορειβάτες κατάφεραν να πατήσουν στην κορυφή, υψώνοντας τη σημαία της Ελλάδας και της Καλαμάτας.

