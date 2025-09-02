Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Επαναλειτούργησε ο σταθμός ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον ΕΟΑ Λάρνακας

Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον φορτιστή εύκολα και γρήγορα μέσω του διαθέσιμου QR code, το οποίο είναι τοποθετημένο στη μονάδα φόρτισης.

Επαναλειτούργησε ο Σταθμός Ταχείας Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που βρίσκεται στο Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, στη Γωνία Ηρας και Φ. Κόντογλου.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑΛ αναφέρεται ότι «οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον φορτιστή εύκολα και γρήγορα μέσω του διαθέσιμου QR code, το οποίο είναι τοποθετημένο στη μονάδα φόρτισης. Με τη σάρωση του QR code, μεταφέρονται σε εφαρμογή όπου μπορούν να επιλέξουν το επιθυμητό ποσό πληρωμής και να ξεκινήσουν τη φόρτιση του οχήματός τους, ενώ στο σημείο υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη διευκόλυνση των χρηστών».

Συγκεκριμένα το κόστος φόρτισης έχει καθοριστεί στα 0.49  ευρώ ανά kWh και στο 0,55 ευρώ πάγιο κόστος ανά ενεργοποίηση της φόρτισης. Ο σταθμός είναι κατάλληλος για ταχεία φόρτιση DC, προσφέροντας έτσι μια πρακτική και αξιόπιστη λύση για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων».

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑΔήμος ΛάρνακαςενεργειακάΕΝΕΡΓΕΙΑ

