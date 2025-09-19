Γιγαντιαίο πανό στην Ακρόπολη: «Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» (βίντεο)

Μέλη του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος πραγματοποίησαν συντονισμένη κινητοποίηση, αναρτώντας δύο μεγάλα πανό στην Ακρόπολη, προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τα πανό, γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά, ανέγραφαν: «Να σταματήσει η γενοκτονία – Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ – Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Το μήνυμα αυτό κοσμεί ξανά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού, προσελκύοντας τα βλέμματα διεθνώς.

Εκατοντάδες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με κόκκινες σημαίες στα χέρια, περικύκλωσαν τα πανό, καλώντας εργαζόμενους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να εντείνουν τον αγώνα για τον τερματισμό της σφαγής στη Γάζα και να σταματήσει κάθε μορφή στήριξης ή συνεργασίας με όσους καταπιέζουν τον παλαιστινιακό λαό.

Παράλληλα, απαίτησαν την καταδίκη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, καθώς και την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Με πληροφορίες από dnews.gr