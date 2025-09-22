Εισαγγελία Αρείου Πάγου για εκταφή νεκρών: «Εφόσον κατατεθεί αίτημα, θα εξεταστεί άμεσα»

Επεξήγηση για την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφορικά με το αίτημα της εκταφής που ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, «τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο θέμα», έδωσε ο η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Άρειος Πάγος: Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα για να παρέμβει για την εκταφή νεκρών

Ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) ο Άρειος Πάγος αναφορικά με το αίτημα της εκταφής που ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο θέμα.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι Ο Άρειος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, στα πλαίσια του δικαιοδοτικού τους έργου, ούτε και μπορεί να παρεμβαίνει στη δικαστική τους κρίση. Επίσης, δεν μπορεί να διατάξει τη διενέργεια ή μη πράξεων από τους δικαστικούς λειτουργούς σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο και αν βρίσκεται

μία εκκρεμής υπόθεση.

Επικαλείται το άρθρο 87 του Συντάγματος, που διασφαλίζει την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ορίζοντας ότι υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Μάλιστα, η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή αφορά τη

σχέση του και με τις άλλες εξουσίες, την εκτελεστική και τη νομοθετική, για τις

οποίες υφίσταται ρητή απαγόρευση παρέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο σε

αυτήν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

