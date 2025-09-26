Τέμπη: «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για την εκταφή του γιού του Πάνου Ρούτσι

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Παράλληλα, αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου, επικαλούμενη αμφιβολίες για την ταυτότητα της σορού και ζητώντας εκ νέου εξέταση DNA, καθώς και διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών ελέγχων.

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ζήτησε την εκταφή της συζύγου του, Βασιλικής Χλωρού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαναληπτική ταυτοποίηση DNA για την αποφυγή ενδεχόμενων λαθών, αλλά και για να εξεταστεί η πιθανή παρουσία επιταχυντικών υλικών καύσης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη ως προς τα αίτια θανάτου.

Επιπλέον, ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του συνηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ζήτησε την εκταφή του γιου του Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA και στα πέντε από τα οκτώ «ορφανά» τεμάχια που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο, καθώς μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί γενετικά μόνο μέρος αυτών. Στο ίδιο αίτημα τονίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαπίστωση των αιτιών θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο, όσο η ανακριτική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, είχαν υποβληθεί τρία προηγούμενα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων, τα οποία απορρίφθηκαν τόσο από τον εφέτη ανακριτή όσο και από το Συμβούλιο Εφετών.

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής

Νωρίτερα σήμερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφερόμενος στα αιτήματα εκταφής δήλωσε: «τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι

Ο απεργός πείνας ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

