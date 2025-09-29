Ελλάδα: Πάγωσαν οι σχέσεις Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού - Άτυπος διαγκωνισμός στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι (εικόνες, βίντεο)

Η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και η Μαρία Καρυστιανού έχουν αφήσει πίσω τους την κοινή πορεία, αλλά και τη στενή σχέση που ανέπτυξαν τον περασμένο χειμώνα, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών.

Στις αρχές του 2025 οι δύο γυναίκες ήταν αχώριστες και ο αγώνας τους για την απονομή δικαιοσύνης στην τραγωδία των Τεμπών ήταν κοινός. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο πολιτικός ανταγωνισμός πάγωσε τη σχέση τους, μετά τη δεδηλωμένη πρόθεση της Μ. Καρυστιανού να πολιτευθεί «σε κάτι νέο», όπως έχει δηλώσει.

Οι δύο γυναίκες, όταν ήταν αχώριστες, πρωταγωνίστησαν στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, τον περασμένο Ιανουάριο, και δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν μαζί όταν γευμάτισαν στο εστιατόριο Τηλέμαχος, στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ογκώδη συγκέντρωση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού για γεύμα στο εστιατόριο Τηλέμαχος, φωτογραφίζονται με τη σεφ του καταστήματος

Για ένα διάστημα μάλιστα διακινήθηκε η πληροφορία ότι η Μ. Καρυστιανού θα πολιτευόταν στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα η ενασχόληση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το θέμα των Τεμπών είτε ως δικηγόρος συγγενών των θυμάτων είτε ως πρόεδρος κόμματος με τις αιχμηρές παρεμβάσεις της στη Βουλή, εκτίναξαν τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας το προηγούμενο διάστημα. Toν περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στη δεύτερη θέση, με 14,7%, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ.

Ψηλότερα η Καρυστιανού από τη Ζωή

Ωστόσο, όταν οι θεωρίες για ξυλόλιο στην αμαξοστοιχία των Τεμπών κατέπεσαν, η Πλεύση Ελευθερίας υποχώρησε και από τη δεύτερη θέση βρίσκεται σήμερα στην τέταρτη θέση, μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό 7,9%. Αντιθέτως, η δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού γνώρισε αύξηση αυτό το διάστημα και σε πρόσφατη δημοσκόπηση αποκαλύφθηκε ότι, αν δημιουργούσε κόμμα, αυτό θα είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση από ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Συγκεκριμένα, σε ερώτημα «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», το 25% απαντά ότι θα ψήφιζε το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, 13% είπαν του Αλέξη Τσίπρα και το 9% του κ. Σαμαρά. «Κανέναν» απάντησε το 53%.

Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού αρχικά δεν απέκλειε τη δημιουργία νέου κόμματος, αλλά στη συνέχεια, με δηλώσεις της στην «Καθημερινή», μίλησε για δικαιοσύνη στα Τέμπη και δήλωσε πως θέλει να δει «κάτι νέο», χωρίς να το οργανώσει η ίδια. Επίσης, έκανε εμμέσως γνωστό ότι οι σχέσεις της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκονται στο σημείο μηδέν και ότι η ίδια πλέον άλλα πρόσωπα εμπιστεύεται και συμβουλεύεται. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην τελευταία συγκέντρωση που διοργάνωσε η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα, την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Χωριστά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Πλέον η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει απομακρυνθεί από τη Μαρία Καρυστιανού και βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα θύματος στα Τέμπη, Πάνου Ρούτσι, του οποίου έχει αναλάβει συνήγορος, ενώ βρίσκεται πιθανότατα πίσω από την πρωτοβουλία του να πραγματοποιήσει απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να ζητήσει εκταφή του γιου του.

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε με δική της πρωτοβουλία στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και αιτήθηκε την άδεια για εκταφή των παιδιών τους, προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητά τους και τα αίτια του θανάτου τους, στέλνοντας εξώδικο στον πρωθυπουργό και στον πρόεδρο της Βουλής.

Η Μαρία Καρυστιανού πρωταγωνίστησε μάλιστα στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έγινε το βράδυ της Κυριακής, στο Σύνταγμα.

