Βασίλης Μπισμπίκης: 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη των αυτοκινήτων στα οποία προκάλεσε ζημιές.

Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αναβολή της δίκης του εμφανίστηκε αμετανόητος αλλά και ειρωνικός προς τους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας αφενός «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν» και αφετέρου... νουθετώντας «να ασχοληθείτε με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό. «Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε στον ΣΚΑΙ τη Δευτέρα.

Όπως εξήγησε ο υποδιοικητής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις του Βασίλη Μπισμπίκη είναι «1.200 ευρώ συν αφαίρεση διπλώματος γιατί είναι πλημμεληματική παράβαση και οδηγείται στο αυτόφωρο» με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να προσθέτει ότι «αν τον είχαν βρει να έχει κάνει χρήση αλκοόλ μέχρι 0,60ml στο αίμα τότε η ποινή είναι μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ενώ για μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλ είναι μέχρι 5 χρόνια φυλακή».

Την ίδια ώρα σε νέο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη λίγα δευτερόλεπτα αφού πήρε σβάρνα ΙΧ σε δρόμο της Φιλοθέης.

Οι δηλώσεις Μπισμπίκη μετά την αναβολή της δίκης του

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Άλλωστε και εκείνος, ώρες μετά το ατύχημα και ενώ κανείς από τους παθόντες δεν ήξερε ποιος είχε προκαλέσει τις ζημιές, για τη θεατρική παράσταση στην οποία σημειώνει επιτυχία μιλούσε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου εμφανίστηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Δείτε τον κ. Μπισμπίκη να αποχωρεί εκνευρισμένος από την Ευελπίδων:

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».

Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού, για τους οποίους ο δικηγόρος του είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις, προκαλούν έκπληξη με δεδομένο ότι οι κάτοικοι στη γειτονιά της Φιλοθέης όπου συνέβησαν όλα, είπαν το βράδυ της Κυριακής ότι από την αστυνομία ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει τις εκτεταμένες ζημιές στα δικά τους είχε εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και με ευθύνη τίνος.

Η αστυνομία, μετά την καταγγελία για τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα προχώρησε σε έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αυτό έγινε με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, που οδήγησε στο αυτοκίνητο του Μπισμπίκη που το είχε αφήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του ατυχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά και εκείνος ανταποκρίθηκε πιθανότατα χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι επειδή δεν είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο η διαδικασία θα ήταν αυτή που ακολουθήθηκε: Σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ