Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Για την ερχόμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η διαδικασία εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή.

Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του μόνο για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο κ. Ρούτσι.

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι γιατροί Όλγα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος), Μαρία Καραμπέλη (παθολόγος-εντατικολόγος), Δημήτρης Ζιαζιάς (παθολόγος), Χρυσούλα Μπότση (πνευμονολόγος) και Αγάπη Ηλιάκη (ειδικευόμενη παθολογίας). Όπως τονίζουν, «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Όπως σημειώνει η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου το βάρος του Πάνο Ρούτσι είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο για τις ημέρες που έχει κάνει απεργία πείνας (14), ενώ τον επιβαρύνει η συνθήκη μέσα στην οποία πραγματοποιεί τον αγώνα του, καθώς δεν βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, αλλά είναι σε μια συνεχή δραστηριότητα και επαφή με τον κόσμο.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΥΓΕΙΑΤΕΜΠΗΕΛΛΑΔΑΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα