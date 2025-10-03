Στο Νοσοκομείο Νίκαιας για εξετάσεις ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις, αφού η κατάσταση της υγείας του πρέπει να παρακολουθείται δεδομένης της συνεχιζόμενης απεργίας πείνας που κάνει.

Μετά τις εξετάσεις, ο απεργός πείνας και πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, θα επιστρέψει στο Σύνταγμα και θα συνεχίσει την απεργία πείνας για 19η ημέρα, αιτούμενος την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον γιο του, Ντένις, θύμα των Τεμπών.

Οι γιατροί διαπίστωσαν απώλεια περίπου 10 κιλών σωματικού βάρους και δείκτες υποθρεψίας. Παρά τη σύσταση των γιατρών να παραμείνει για νοσηλεία, ο ίδιος αρνήθηκε, δηλώνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στο Σύνταγμα, όπου συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο απεργός πείνας προχώρησε μίλησε στο Open, σχολιάζοντας για την κατάσταση της υγείας του, ότι: «Η διάθεσή μου είναι πολύ καλή, γιατί έχω τους ανθρώπους που με στηρίζουν, την οικογένειά μου, η κατάσταση αρχίζει και βαραίνει λίγο, γιατί δεν έχω πια τις δυνάμεις που είχα, αλλά δεν τα παρατάω».

«Έχω από την αρχή την προσωπική μου γιατρό, και όσες φορές έχουν έρθει από το ΕΚΑΒ, που έρχεται τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ το ΕΚΑΒ, όποτε έρχεται, αλλά έχω την ομάδα μου» πρόσθεσε.

«Μετά από δυόμιση χρόνια μας κοροϊδεύουν για τα αυτονόητα. Αυτό που ζητάω αυτήν τη στιγμή είναι η εκταφή του παιδιού, για να μάθω από τι πέθανε» είπε τέλος, ο Πάνος Ρούτσι.

