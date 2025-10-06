Τι σηματοδοτεί η παραίτηση Τσίπρα – Οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και την Αριστερά

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι από την πολιτική. Με τις δηλώσεις του να προαναγγέλλουν εμμέσως τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, η αποχώρησή του αν και αναμενόμενη φέρνει αλλαγές τόσο στη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς.

Την έδρα του πρώην πρωθυπουργού στην Α΄ Πειραιά καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Ο ίδιος αναμένεται να αποδεχθεί την έδρα και να τη μεταφέρει στο νέο κόμμα, ενισχύοντας τη δύναμή του στους 12 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα υποχωρεί στους 25, γεγονός που επιδρά άμεσα στην πολιτική του ισχύ.

Το τέλος που έβαλε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, στη βουλευτική του παρουσία έπειτα από 16 χρόνια, περισσότερο ανοίγει παρά κλείνει κύκλους. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «δεν παραιτείται από την πολιτική δράση», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Με στίχους του Ναζίμ Χικμέτ όπως «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε σε πιο όμορφες θάλασσες», ο Τσίπρας έδειξε πως η αποχώρηση από το βουλευτικό έδρανο δεν ισοδυναμεί με απόσυρση, αλλά με ανασύνταξη.

Πριν την παραίτησή του, ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο, στον οποίο ανακοίνωσε τις αποφάσεις του, αλλά και με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Επίσης, ο κ. Φάμελλος απέστειλε επιστολή στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ζητώντας τους την ανάληψη της κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Ωστόσο, το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται ραγδαία. Η προσχώρηση του Θοδωρή Δρίτσα στη Νέα Αριστερά και η αποστασιοποίηση Τσίπρα αλλάζουν τις ισορροπίες και θέτουν νέα ερωτήματα για την κατεύθυνση της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.

Η παραίτηση Τσίπρα λειτουργεί ως πολιτικός καταλύτης με την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ να βαθαίνει και με το ερώτημα αν ο νέος χώρος θα είναι απλώς ένας μετεξέλιξη της Νέας Αριστεράς ή ένα εντελώς νέο σχήμα με επικεφαλής τον ίδιο τον Τσίπρα.

Μαρινάκης για παραίτηση Τσίπρα

Με ένα αιχμηρό σχόλιο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, κάνοντας ταυτόχρονα πολιτικό απολογισμό της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας μίλησε για «θάλασσες» ήταν το 2015 «τη χρονιά που όλοι κρατούσαμε σωσίβιο», και η οποία, όπως είπε, κόστισε στη χώρα 100 δισ. ευρώ, αύξηση της ανεργίας και μείωση του κατώτατου μισθού.

Ο κ. Μαρινάκης ακολούθως χαρακτήρισε άνευ σημασίας την παραίτηση, λέγοντας πως για περισσότερα από δύο χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε «ενεργή παρουσία στο κοινοβούλιο» ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία.

Απαντώντας στα περί «οικονομικού και ηθικού αδιεξόδου» που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαρίθμησε τις πολιτικές επιτυχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη: μείωση 85 φόρων, αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση της ανεργίας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά το ηθικό σκέλος, υπενθύμισε πως επί ΣΥΡΙΖΑ, κατά τα λεγόμενά του, είχαν «στηθεί παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου».

Αναφορικά με τα οικονομικά αδιέξοδα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε: «είναι δυνατόν να υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο όταν έχουμε μειώσει 85 φόρους, όταν έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό ή όταν έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώσει την ανεργία σε αριθμό ρεκόρ;»

