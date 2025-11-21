Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιατί δεν βγήκε ένας να καταγγείλει;

Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε πολλά και από διάφορες πλευρές σε σχέση με τα «προβλήματα» με τα ονομαστικά αιτήματα για φάρμακα στο ΓεΣΥ. Ακούσαμε τις καταγγελίες του Ευθύμιου Δίπλαρου, τη διάψευση από την ΟΣΑΚ, τον ΟΑΥ, ανθρώπους εντός και εκτός ΔΗΣΥ, ογκολόγους κ.λπ. Αυτό που δεν ακούσαμε είναι έναν από όλους αυτούς τους «παραπονούμενους», κατά τον αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, ασθενείς ή τους συγγενείς τους, να βγουν και να καταγγείλουν δημόσια τι συνέβη. Αφού είναι τόσοι πολλοί, πώς και δεν βγήκε ένας να πει δημόσια «συνέβη το τάδε και το τάδε»; 

ΑΣΘΕΝΗΣ 

