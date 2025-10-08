Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελλάδα: Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ για το ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Αναβλήθηκε από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή της σορού του γιου του Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός συβουλος της οικογένειας. 

Θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να πει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπροσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Πηγή: cnn.gr

