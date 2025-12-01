Κέρδισε με μεγάλη διαφορά η Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί - Πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος

Νέας πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) εκλέχθηκε η Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία του CTP.

Το Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο του CTP ολοκληρώθηκε την Κυριακή, η ώρα 20:00, όπου ψήφισαν συνολικά 2.441 άτομα.

Την προεδρία του κόμματος διεκδικούσαν οι Ασίμ Ακανσόι, Ερκούτ Σαχαλί και Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί.

Το ποσοστό των ψήφων που έλαβαν οι τρεις υποψηφίοι έχει ως εξής:

Ασίμ Ακανσόι: 356 ψήφοι (14,58%)

Ερκούτ Σαχαλί: 801 ψήφοι (32,81%)

Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί: 1284 (52,6%).

Το Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε λόγω της παραίτησης του Τουφάν Έρχιουρμαν από την ηγεσία του κόμματος μετά την εκλογή του στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας στις 19 Οκτωβρίου.