Ο Καβάφης «ξανασυστήνεται»: Νέα βιογραφία φωτίζει τη ζωή και το έργο του

Μια νέα, αποκαλυπτική βιογραφία των Gregory Jusdanis και Peter Jeffreys φωτίζει τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες, τις σχέσεις και την καλλιτεχνική διαδρομή του ποιητή που καθόρισε την ελληνική και διεθνή λογοτεχνία.

Το 1933, στα εβδομηκοστά του γενέθλια, ο Κωνσταντίνος Καβάφης αφήνει την τελευταία του πνοή σε ένα νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας, αφήνοντας πίσω του ένα σώμα 154 ποιημάτων, μαζί με σπαράγματα και χειρόγραφα ανολοκλήρωτων έργων. Παρά την αυστηρή διαχείριση που έκανε ο ίδιος στη διάδοση των ποιημάτων του, η φήμη του εκτοξεύτηκε μετά τον θάνατό του, μετατρέποντάς τον στον Κ. Π. Καβάφη, τον παγκόσμιο ποιητή που ξεπερνά γεωγραφικά και χρονικά όρια.

Η νέα βιογραφία των Gregory Jusdanis και Peter Jeffreys επιχειρεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας και του έργου του Καβάφη. Μέσα από λεπτομερή αρχειακή έρευνα, οι συγγραφείς περιγράφουν τη ζωή του από τα πρώτα χρόνια με την οικογένειά του μέχρι την ενήλικη ζωή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που διαμόρφωσε τη φαντασία και την ποίησή του. Η μελέτη φωτίζει τις σχέσεις του με φίλους και τα πρόσωπα που επηρέασαν την καλλιτεχνική του πορεία, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην προσωπική και κοινωνική του ζωή.

Οι Jusdanis και Jeffreys παρακολουθούν επίσης την εξέλιξη της ποίησης του Καβάφη: από τους πρώιμους πειραματισμούς του μέχρι την ανανεωμένη του προσέγγιση στη μέση ηλικία, όταν διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό καβαφικό ύφος — ερωτικό, φιλοσοφικό και γλωσσικά υπαινικτικό. Το έργο του γίνεται αντικείμενο λατρείας και συνεχίζει να μεταφράζεται παγκοσμίως.

Η βιογραφία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και συνοδεύεται από εντυπώσεις σημαντικών συγγραφέων και κριτικών. Η Wall Street Journal την χαρακτηρίζει ως «μια σπουδαία βιογραφία για έναν μοναδικό ποιητή», ενώ η Guardian σημειώνει πως αποτελεί «το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του Αλεξανδρινού ποιητή εδώ και πενήντα χρόνια». Ο André Aciman την περιγράφει ως «μια βιογραφία του αθόρυβου Αλεξανδρινού που άφησε λιγοστά ίχνη της ζωής του, αλλά τα ποιήματά του εξακολουθούν να αγαπιούνται παγκοσμίως», ενώ ο Mark Doty τη χαρακτηρίζει «απολαυστική, αντισυμβατική, επιστημονική αλλά και παθιασμένη».

Ο Καβάφης υπήρξε πρωτοπόρος στην απεικόνιση νεαρών ανδρών με μεγάλες φιλοδοξίες αλλά περιορισμένα μέσα, και η ζωή του αποτελεί παράδειγμα δημιουργικής αφοσίωσης και προσωπικής θυσίας για την τέχνη. Η νέα αυτή βιογραφία αναδεικνύει το πνευματικό και λογοτεχνικό μεγαλείο του, αλλά και τις ανθρώπινες αδυναμίες που τον έκαναν αξεπέραστο.

