Σήμερα η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός στη Μητρόπολη Αθηνών

Σύμφωνα με ανακοίνωση, για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από τις 8:30 έως τις 11:30.

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί σήμερα στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τρίτη, σε ηλικία 81 ετών.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, από τις 8:30 έως τις 11:30.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

