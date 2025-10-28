Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέμπη: Πολίτες και συγγενείς θυμάτων άφησαν λουλούδια στα ονόματα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη (φώτος)

Συγγενείς και πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη - Άφησαν λουλούδια στο μνημείο με τα ονόματα στο Σύνταγμα.

Φόρο τιμής στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη απέτισαν σήμερα στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που είναι αναγραμμένα με κόκκινη μπογιά τα 57 ονόματα, πολίτες και συγγενείς.

Πολίτες και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με το πέρας της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, πήγαν στο σημείο όπου είναι συγκεντρωτικά τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και άφησαν από ένα λουλούδι.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένις στο πολύνεκρο δυστύχημα, έχει δηλώσει πως θα βρίσκεται κάθε βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων στο πλαίσιο της νέας τροπολογίας, που ψηφίστηκε στη Βουλή.

«Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν ονόματα. Δεν σβήνεις τόσο απλά τη μνήμη. Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί είδαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες ότι προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα Μέχρι Τέλους. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα» είχε πει μεταξύ άλλων ο Πάνος Ρούτσι.

Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Πηγή: lifo.gr

ΤΕΜΠΗΕΛΛΑΔΑΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

