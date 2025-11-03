Πέθανε η σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, ανήμερα των γενεθλίων του

Δεύτερος φονικός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν (φώτος / βίντεο)

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1991, ενώ έχει αποκτήσει μαζί τα δίδυμα παιδιά του, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, ανήμερα των γενεθλίων του, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της δημοσιογράφου, Ρούλας Χάμου στο Instagram. Συγκεκριμένα κοινοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα story, μέσα από το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή.

«Η όμορφη, ευγενής, καλόψυχη Keeley Σφακιανάκη δεν είναι από εχθές μαζί μας. Έφυγε το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keeley, σε αγαπώ» έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή της:

Πρόσφατα, στις 17 Σεπτεμβρίου ο ανιψιός του καλλιτέχνη είχε μιλήσει στο «Πρωινό» και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε ερώτηση για το «εάν είναι καλά» πως: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Ο γάμος και τα δίδυμα παιδιά τους

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι.

 

Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.

Πηγή: protothema.gr 

