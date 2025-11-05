Ελλάδα: Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14μηνη φυλάκιση για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης σε τοίχο του Πολυτεχνείου

Με ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδίκασε το δικαστήριο φοιτητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος εντοπίστηκε τον Μάιο του 2024 να γράφει σε τοίχο του Πανεπιστημίου συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο κοσμήτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενημέρωσε για την υπόθεση με τον φοιτητή τη Σύγκλητο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως "η ποινή είναι πολύ βαριά" κατά τη δική του κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos.gr ο κ. Τσανάκας προσκόμισε στις Αρχές τη φωτογραφία όπου φαίνονται δύο άτομα να γράφουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Όπως έγραψε στην επιστολή του ο ίδιος τους ζήτησε να σταματήσουν με τα νεαρά άτομα να απαντούν περιφρονητικά και να συνεχίζουν το έργο τους: "Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφήσω και να το αναφέρω στον κ. Πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα" πρόσθεσε στην επιστολή του ο κοσμήτορας του ΕΜΠ συμπληρώνοντας πως από την αστυνομία ενημερώθηκε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό ότι ο ένας από τους νεαρούς "συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος, και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης".

Ο κοσμήτορας σημείωσε πως "η ποινή είναι πολύ βαριά κατά την δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε κατά νόμο. Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και περαιτέρω διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή. Η απαίτηση της "άλλης πλευράς” για προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των υποδομών της σχολής ήταν αδύνατον να δίνει αποδεκτή από την πλευρά μου, καθώς θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε βέβαιο χάος".

Τέλος σημείωσε ότι "θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα (της σχολής, του Ιδρύματος και της πολιτείας) για να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τόσο την ευπρεπή εμφάνιση και ασφαλή χρήση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, όσο και την ακώλυτη διενέργεια του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας".

Ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και καθηγητής, Νίκος Μαρκάτος μιλώντας στο One Channel σημείωσε ότι "η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκιας. Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο; Αν ήμουν εγώ θα του έλεγα έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις. Δεν πρέπει ένας 20χρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι μια ποινική δίωξη μιας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε".

thetoc.gr