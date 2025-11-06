Πώς ο Τραμπ «επαναφέρει» τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου

Η ιδέα της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματα προς την Ευρώπη έχει επιστρέψει στην ημερήσια διάταξη, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας και Υποδομών, Έλι Κόεν, στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» την Πέμπτη (6/11), μετά από συνάντηση των υπουργών Ενέργειας από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην Αθήνα.

«Έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος σχετικά με την πιθανότητα κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου», δήλωσε ο υπουργός Κόεν. «Αυτή είναι μια ιδέα που συζητήθηκε στο παρελθόν - και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι Αμερικανοί είναι πλέον πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο».

Η πιθανότητα κατασκευής αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματα μέσω Ελλάδας και Κύπρου έχει ανακύψει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Συχνά απορρίπτεται λόγω υψηλού κόστους ή τεχνικών προκλήσεων. Ωστόσο, ο Κόεν εξήγησε ότι για την κυβέρνηση Τραμπ, η ενέργεια θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το έργο.

«Ο στόχος είναι η κατασκευή ενός διαδρόμου υποδομών που θα παρέχει μια εναλλακτική λύση στη ρωσική ενεργειακή οδό και θα παρακάμπτει και τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση των τιμών», πρόσθεσε.

Η συνομιλία με τον υπουργό Κόεν πραγματοποιήθηκε μετά από συνάντηση μεταξύ αυτού και του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, του Έλληνα υπουργού Ενέργειας, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του υπουργού Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχε επίσης ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, στενός άνθρωπος του Τραμπ.

Οι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την προώθηση περιφερειακών συμφερόντων, κοινά ενεργειακά έργα, τη δημιουργία ενός διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης μέσω ηλεκτρικού καλωδίου και αγωγών φυσικού αερίου.

Το «όχι» στην Τουρκία για το έργο

Δεν είναι όμως όλες οι χώρες της περιοχής ευπρόσδεκτες για να συμμετέχουν στο έργο του αγωγού. Η Τουρκία αποκλείστηκε ως πιθανή συμμέτοχος στο έργο, καθώς το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν το επιθυμούν. Αν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε έργο αγωγού φυσικού αερίου στη Μεσόγειο.

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε και ο στόχος τώρα είναι η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ , επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Κόεν στην εφημερίδα Post . «Υπάρχει το σχέδιο για τον διάδρομο υποδομών IMEC, που προτάθηκε από τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ, το οποίο υποτίθεται ότι θα συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη. Η κύρια ιδέα είναι η μεταφορά πόρων από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, στην Ευρώπη, από όπου παράγεται ενέργεια εκεί που χρειάζεται».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, επειδή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Κόεν αρνήθηκαν να εγκρίνουν συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου με την Αίγυπτο, αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ισραήλ θα εξήγαγε συνολικά 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν στην Αίγυπτο έως το 2040.

«Οι Αμερικανοί ήθελαν να υπογράψουμε τη συμφωνία εξαγωγής προς την Αίγυπτο, αλλά εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε τόσο τις πτυχές ασφαλείας όσο και τη δίκαιη τιμολόγηση. Επιμείναμε να λάβουμε μια δίκαιη τιμή αγοράς για το φυσικό αέριο μας», εξήγησε ο Κοέν.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να διασφαλίσουν ότι η Αίγυπτος θα τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συνθήκη ειρήνης, ιδίως εν μέσω αναφορών για εκτεταμένες στρατιωτικές κατασκευές στο Σινά και φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Κάιρο.

«Αφού οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν την αποφασιστικότητά μας, είναι πολύ πρόθυμοι να επιλύσουν το ζήτημα», δήλωσε ο υπουργός Κοέν. «Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση».

Πηγή: cnn.gr