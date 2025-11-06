Κοινό μέτωπο ΗΠΑ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στα ενεργειακά - Στην Ουάσινγκτον η επόμενη Σύνοδος 3+1

Κοινή δήλωση εξέδωσαν σήμερα οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ, με αφορμή την Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους συμπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν σήμερα στο Ζάππειο στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1, προκειμένου να επαναβεβαιώσουν την κοινή τους προσήλωση στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας στην περιοχή.

Η επόμενη υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι Υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επαναβεβαιώσουν τη κοινή τους δέσμευση στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για τη στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα της περιοχής. Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε ευρύτερα έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, της ανάπτυξης της ενέργειας και της συνεργασίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για να στηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών της περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία σε υποδομές ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συνέλθουν στην Ουάσιγκτον, D.C., το δεύτερο τρίμηνο του 2026, για να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των χωρών τους, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου Ανατολικής Μεσογείου 3+1.