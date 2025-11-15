Δολοφονία Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα: Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Αθήνα και Καβάλα, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι βαρύ όνομα στη νύχτα. Η καταγωγή κάποιων είναι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Το θύμα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας (την 1η Νοεμβρίου) και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.

Η βίλα στην Αράχωβα που βρέθηκε νεκρός.

Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ

Οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα, ήταν πολύ καλά πληροφορημένοι για τις κινήσεις του υποψήφιου θύματός τους.

Οι δράστες της δολοφονίας γνώριζαν πολύ καλά ότι ο 42χρονος είχε νοικιάσει απομονωμένη βίλα στην Αράχωβα, για να πάει με μία φίλη του.

Οι εκτελεστές του πληρωμένου συμβολαίου που του είχαν στήσει καρτέρι, διαπίστωσαν ότι ο Λάλας όταν έφτασε μαζί με τη φίλη του στην απομονωμένη βίλα, μπαινόβγαινε συχνά μέσα και έξω από αυτή, μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο στο μπαλκόνι.

Τη στιγμή που είχε βγει και πάλι έξω από τη βίλα για να μιλήσει στο κινητό, ο εκτελεστής στήθηκε ακριβώς απέναντι με το καλάσνικοφ και άρχισε να τον πυροβολεί, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή τη φορά η δολοφονική επίθεση σε βάρος του, έπρεπε να αφήσει πίσω νεκρό τον Λάλα.

Η φίλη του που άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε τον 42χρονο νεκρό μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Ο «πόλεμος» της νύχτας

Το ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας συνεχίζεται, ενώ αξιωματικοί που έχουν ασχοληθεί με τον «πόλεμο» στη νύχτα, έλεγαν στο CNN GREECE ότι η πορεία του Λάλα προς τον θάνατο ήταν προδιαγεγραμμένη, ειδικά μετά την προηγούμενη απόπειρα που είχε γίνει σε βάρος του και πάλι με καλάνσικοφ και από την οποία είχε γλιτώσει την τελευταία στιγμή.

Ο Λάλας είχε καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου με δικογραφία σε βάρος του ως φυσικός αυτουργός, μαζί με τον αδερφό του, της εν ψυχρώ δολοφονίας του Γιώργου Καραιβάζ.

Είχε απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών από ένα δικαστήριο που ήταν μικτό ορκωτό, που σημαίνει ότι αποτελείτο από τακτικούς δικαστές αλλά και από ενόρκους, που ήταν απλοί πολίτες και που στέκονταν καθημερινά απέναντι στους δύο κατηγορούμενους.

Οι αρχές δε αποκλείουν ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει να έχει σχέση με νοθευμένα καύσιμα και βενζινάδικα, ενώ φαίνεται ότι στην υπόθεση θα υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση και με άλλες δολοφονίες της νύχτας.

