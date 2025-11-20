Ευλογιά προβάτων: Τα παράνομα εμβόλια και οι κίνδυνοι για τα ΠΟΠ προϊόντα

Της Καλλιρόης Πεπονή

Τον κώδωνα του κινδύνου για τους παράνομους εμβολιασμούς αιγοπροβάτων έκρουσε ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Έλεγχο της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), στην Ελλάδα, Χαράλαμπος Μπιλλίνης στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (20/11) για τη ζωονόσο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου στην αγορά παρανόμως.

Με τις θανατώσεις των ζώων να ανέρχονται πλέον σε 417.365 έως και τις 14 Νοεμβρίου, οι κτηνοτρόφοι απευθύνουν έκκληση να υιοθετηθεί ένα Plan B, το οποίο θα περιλαμβάνει τον εμβολιασμό έναντι των μαζικών θανατώσεων, ωστόσο ο ο κ. Μπιλίνης επανέλαβε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει εγκεκριμένο εμβόλιο και δεν συνιστά τη χρήση του διαθέσιμου αποθέματος ζώντος εμβολίου».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ελληνική επιστημονική κοινότητα εκφράζει τις αμφιβολίες της για την υιοθέτηση του εμβολιασμού ως μεθόδου αντιμετώπισης της ζωονόσου, ο Πρύτανης σημειώνει πως «το λεγόμενο ζωντανό εμβόλιο μπορεί να εκκρίνεται και να μολύνει άλλα ζώα, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και φυσικά μολυσμένων ζώων. Αυτό θα οδηγήσει σε περιορισμούς στην εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων».

«Αναλαμβάνεις το ρίσκο να θέσεις τη χώρα σε ενδημική κατάσταση»

Απαντώντας σε ερώτηση του CNN Greece εάν η ελληνική επιστημονική κοινότητα διαθέτει την τεχνογνωσία, να αναπτύξει ένα «νεκρό» εμβόλιο για την ευλογιά, ο κ. Μπιλίνης απαντά θετικά.

Ωστόσο, απαντώντας στο ερώτημα εάν υπάρχει η βούληση να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός τέτοιου αξιόπιστου εμβολίου σημειώνει πως «με τη νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για εμάς είναι αποτρεπτικό». Όπως εξηγεί, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, διότι δεν είναι εφικτό να «ξεχωρίσουν το εμβολιασμένο από το φυσικά μολυσμένο ζώο».

«Αναλαμβάνεις το ρίσκο να θέσεις τη χώρα σε ενδημική κατάσταση» σημειώνει.

«Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 361, δεν έχουν εξειδικευτεί για την ευλογιά» όπως αναφέρει ο κ. Μπιλίνης, για να συμπληρώσει πως εάν η χώρα εισέλθει σε «ενδημική κατάσταση, θα μπαίναμε σε αχαρτογράφητα νερά».

Στην περίπτωση της πανώλης, η ανάκτηση της «ελεύθερης κατάστασης στη χώρα από τη νόσο προβλέπεται έξι μήνες, μετά τη θανάτωση του τελευταίου φυσικά μολυσμένου ή του τελευταίου εμβολιασμένου ζώου».

«Αυτό μπορεί να διαρκέσει 8-10 χρόνια» τονίζει.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που θα έχει εάν η χώρα γίνει ενδημική στην ευλογιά, σημειώνει πως «δεν περιορίζονται μόνο στα μέτρα περιορισμού διακίνησης των κτηνοτροφικών προϊόντων». Προειδοποιεί με επιπτώσεις και «στο brand name της φέτας εάν κυκλοφορήσει - γιατί οι αγορές είναι αμείλικτες - ότι η Ελλάδα είναι σε ενδημική κατάσταση».

