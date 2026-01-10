Του τσίρκου μας τα νούμερα…

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους

• Όταν στην Ελβετία -μια χώρα-πρότυπο σε θέματα ασφάλειας και τήρησης των κανονισμών- συμβαίνουν τραγωδίες όπως η πρόσφατη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, το ερώτημα δεν είναι αν παρόμοια τραγωδία μπορεί να συμβεί σε χώρες με υποτυπώδεις κανόνες ασφαλείας -όπως τη δική μας- αλλά, φευ, το «πότε». Εκείνο λοιπόν που αναμένετο από έναν σοβαρό Πρόεδρο που σκέφτεται τις επόμενες γενιές, αντί τις επόμενες εκλογές, ήταν, την επαύριο κιόλας της τραγωδίας, να συγκαλούσε σύσκεψη, να ενημερωθεί κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας εφαρμόζονται στη χώρα μας, αν υπάρχουν κενά, τζαι φακκώντας το σhιέριν του πα’ στο τραπέζι εκ των προτέρων -αντί bayramdan sonra για το θεαθήναι- να απαιτούσε σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησής των, προειδοποιώντας πως αν συμβεί το απευκταίο «θα κρεμάσει τους ενόχους αξινόστραφα στην Πλατεία Ελευθερίας». Διότι, αν ο μη γένοιτο, συμβεί το κακό, ούτε ερευνητικές επιτροπές ούτε ανασχηματισμοί ούτε υπουργικές δικαιολογίες-καρακιοζλίκκια, του τύπου «ο μόνος τρόπος να αποφεύγετο η τραγωδία ήταν να μην συμβεί», ούτε αν κόσμος τούς σύρνει πέτρες θα φέρουν πίσω τα αθώα θύματα…

• Αν το κόμμα του Φειδία εισέλθει στη Βουλή, θα γίνει ο κλόουν βουλευτής ή η Βουλή… τσίρκο;!

• Μαρίνος Κλεάνθους, αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ: «Το ΔΗΚΟ είναι "παντρεμένο" με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αλλά "ερωτευμένο" με τον ΔΗΣΥ». Δηλαδή το ΔΗΚΟ… κερατώνει την κυβέρνηση;! Άρα… συναγωνίζεται τον Αναστασιάδη για το ποιος είναι η μεγαλύτερη πουτ@ν@ της πολιτικής!

• Όταν ο Μιχάλης Γιακουμή αποσπάστηκε από το ΔΗΚΟ για να ενταχθεί στη ΔΗΠΑ χαρακτηρίστηκε «αποστάτης», τώρα που αποσπάστηκε από τη ΔΗΠΑ για να επανενταχθεί στο ΔΗΚΟ, έγινε… «αποαποστάτης»;! Τελικά, στες πόσες αποσπάσεις ένας αποστάτης θεωρείται… ποσπασμένος;!

• Έχοντας δήσει τον γάρο του μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, ο Νικόλας Παπαδόπουλος προειδοποίησε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη «να αφήσει τις αντιφάσεις»! Κατόπιν εορτής αντιλήφθηκε ο Πρίγκιπας πως η εφεύρεσή του… εν γερατίζει!

• Σε συνέντευξή του στον «Πολίτη», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, δήλωσε ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ είναι «τεράστιες», για να διευκρινίσει στη συνέχεια πως ο ΔΗΣΥ υπερασπίζεται «την οικογένεια, τις ελληνικές αξίες, την άμυνα της πατρίδας μας και την πίστη μας». Δηλαδή, ο ΔΗΣΥ υπερασπίζεται το τρίπτυχο «πατρίς, πίστη, οικογένεια», εν αντιθέσει με το «τεραστίας» διαφοράς μότο του ΕΛΑΜ «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»! Αποσιωπά βεβαίως το γεγονός ότι το κόμμα του αποτελεί φυτώριο της Ακροδεξιάς και ότι η πρώτη, επίσημη, πράξη κανονικοποίησής της ήταν η εκλογή της Αννίτας στην προεδρία της Βουλής με τις ψήφους του ΕΛΑΜ…

• Στέφανος Στεφάνου, γ.γ. του ΑΚΕΛ: «Το ΑΚΕΛ έκανε πολλές φορές τις υπερβάσεις του για το Κυπριακό». Ακατάγνωτα! Και τον Τάσσο -τον πλέον εθνικιστή, απορριπτικό και αδιάλλακτο πολιτικό- εφκάλετέ τον που τη ναφθαλίνη και «Όχι» εψηφίσετε στο δημοψήφισμα του 2004!

• Κάνοντας ένα διάλειμμα στο κόψιμο κορδελών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» έκανε επίδειξη του υφέρποντος μικρομεγαλισμού του και της… μετριοφροσύνης του, αμολώντας τσιόφτες: «Μόνο εμείς τολμήσαμε», «καμιά κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε το θάρρος», «εμείς δεν διστάσαμε», «ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν το μοντέλο της Κύπρου» και λοιπές λαφαζανιές. Κοντολογίς, καπαρτίζοντας πως «σαν κι εμένα κανένας»! Αν τούν' τες φαντασιώσεις πιστεύκει τες… κάποιος να τον μαζέψει. Αν τες εκτοξεύει χωρίς να τες πιστεύκει… τότε είναι επικίνδυνος. Εντούτοις, να του αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον διαθέτει χιούμορ, αφού διατείνεται ότι το ΕΛΑΜ κάμνει του…αντιπολίτευση!

• Μετά που κάλεσε τον λαό «να αντλήσει θάρρος από το μήνυμα των Χριστουγέννων για αναθεώρηση της μέχρι σήμερα αδιέξοδης πορείας» (ο Θεός να τον ελεήσει, τούτον είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων;!), ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση στην οποία βρεθήκαμε ήταν ένας αρρωστημένος ζηλωτισμός που επεζήτησε να εισέλθει στην Εκκλησία της Κύπρου». Εμείς τι να πούμε για την πρόκληση στην οποία βρισκόμαστε, με τον αρρωστημένο εθνικισμό, τον ρατσισμό, την ομοφοβία και τη μισαλλοδοξία του κρυπτοΕΛΑΜίτη και -λόγω των σκανδάλων μητροπολιτών τε και καλογήρων-καθήμενου στα κάρβουνα προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου;!