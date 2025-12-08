Aγρότες vs. ΜΑΤ: Σοβαρά επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο με πετροπόλεμο και χημικά - Αναποδογύρισαν περιπολικό, δύο τραυματίες (βίντεο, φώτος)

Σε καθημερινή ενίσχυση των δεκάδων μπλόκων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της επικράτειας προχωρούν οι αγρότες ενώ κινητοποιήσεις ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώθηκαν επεισόδια.

Κλειστό και από τις δύο εισόδους είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με αγρότες να καταφτάνουν με τρακτέρ και άλλα οχήματα στο πλαίσιο του αγροτοκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου. Παράλληλα, έντονα είναι τα επεισόδια ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομία και στα Χανιά.

Οι αγρότες στα Χανιά βανδάλισαν και αναποδογύρισαν ένα περιπολικό, ενώ από τα επεισόδια έχουν τραυματιστεί δύο αστυνομικοί. Παράλληλα, ζημιές υπέστη και η κλούβα της αστυνομίας από τον πετροπόλεμο, η οποία απομακρύνθηκε. Οι πέτρες στο οδόστρωμα είναι αμέτρητες, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και από τις παρακάτω φωτογραφίες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα Χανιά:

Επεισόδια με κυνηγητό και χημικά και έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στην οδό Σενετάκη στο Ηράκλειο υπάρχει οδόφραγμα από τους αστυνομικούς, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών και τότε σημειώθηκαν επεισόδια. Το κλίμα είναι τεταμένο με τους αγροτοκτηνοτρόφους να συνομιλούν με αστυνομικούς, ζητώντας τους να τους επιτραπεί η είσοδος στο αεροδρόμιο.

Αγροτικά οχήματα είναι παρκαρισμένα στον ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα το ρεύμα από το Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο να είναι ουσιαστικά αδιάβατο.

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια στα Χανιά

Η αστυνομία, με κλούβα και παρουσία ΜΑΤ απέκλεισαν την Ε.Ο. Αεροδρομίου Σούδας, τον δρόμο προς αεροδρόμιο μετά τον κυκλικό κόμβο Παζινού, ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η πρόσβαση στον αερολιμένα από το Καμπάνι.

Κατά την άφιξη των αγροτών προς το αεροδρόμιο, έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με την αστυνομία, κατά τις οποίες ζητήθηκε να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν ειρηνικά μπλόκο διάρκειας 3 ωρών.

Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό από τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό και τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών, ξεκινώντας τα επεισόδια.

Δείτε εικόνες:

Αγρότες κλείνουν και παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς, αποκλείουν τελωνεία και ετοιμάζονται για τα λιμάνια σε Βόλο και Θεσσαλονίκη

Οι αγρότερς θα προχωρήσουν σήμερα και σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και παρακαμπτηρίων εθνικών οδών αποκόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε τελωνεία της βόρειας Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, και αποκλεισμό - την Τετάρτη - του λιμανιού του Βόλου και από τη στεριά και από τη θάλασσα ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί τα επόμενα 24ωρα και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μαυροσκάς, αγρότης από την Επανομή που βρίσκεται στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», λίγα μέτρα πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», «θεωρήστε ότι έχει αποκλειστεί ήδη το λιμάνι. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά θεωρήστε ότι ήδη έχει αποκλειστεί το λιμάνι».

Όπως έγραψε το πρωί της Δευτέρας το protothema.gr, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιμένουν κάποια νύξη από μέρους των μπλόκων για την πιθανή μορφή της εκπροσώπησης τους σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση, όμως αυτή ακόμα δεν έχει γίνει.

Χάρτης με τα σημεία που έχουν στηθεί μπλόκα

Αγρότες έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα

Λίγο πριν τις 12 περίπου 25 τρακτέρ και εκατοντάδες αγρότες βρέθηκαν στην Καρδίτσα με στόχο να αποκλείσουν την πρόσβαση στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Οι αγρότες, όμως, βρέθηκαν μπροστά σε φραγμούς από κλούβες των ΜΑΤ με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντεγκλήσεις.

Θεσσαλία

Παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας με τα τρακτέρ να βρισκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας: της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Αυτά ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές των δύο νομών, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Στερεά Ελλάδα

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα έως τις 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Πελοπόννησος

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

«Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια» τονίζοντας ότι ο δρόμος είναι κλειστός από τις κλούβες της αστυνομίας και όχι από τους ίδιους, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του οδοστρώματος.

«Συνεχίζουμε, καθώς έχουμε μια κυβέρνηση ανάλγητη και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης. Δεν πρόκειται να φύγουμε. Για το τι γίνεται σήμερα στα «Πράσινα Φανάρια» και ποιοι κλείνουν τον δρόμο, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Τα τρακτέρ είναι στην άκρη», δήλωσε ο κ. Μαυροσκάς.

Αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, επεσήμανε ότι ζητούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ελληνική γεωργία «το οποίο θα τηρήσει και η αντιπολίτευση – για να μην τους βγάζουμε έξω από το κάδρο, καθώς όλοι είναι συνυπεύθυνοι για αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα, με τη δική μας χρεωκοπία. Θέλουμε την καταπολέμηση των καρτέλ, είτε στον τομέα των προμηθειών είτε στην αγορά των προϊόντων μας, καθώς δεν ληστεύουν μόνο εμάς αλλά και τους καταναλωτές, με τις συναλλαγές που κάνουν μέσω τριγωνικών εταιρειών και εκτοξεύουν στα ύψη τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες ζητούν να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, με έμφαση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, στις 3 το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη συντονιστικών επιτροπών από διάφορα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας. Η συνάντηση θα γίνει στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Ημαθία, Πέλλα, Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια-Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Δυτική Ελλάδα

Από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Ήπειρος

Στην Ήπειρο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν από χθες στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.

Στον νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.

Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Κρήτη

Στις 11.30 το πρωί σήμερα έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου "Ν. Καζαντζάκης"».

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετάσχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόϊ στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετάσχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετάσχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.

Μπλόκα στα τελωνεία

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και στα μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18.00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα "κλειδώσει" σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας».

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους».

