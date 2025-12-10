Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε μπλόκα σε πολλές περιοχές από την Κρήτη, την Εύβοια, την Πελοπόννησο μέχρι την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Νωρίτερα, μάλιστα, στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου αλιείς και αγρότες προχώρησαν από κοινού σε συμβολικό αποκλεισμό. Ο συμβολικός αποκλεισμός έληξε πριν από τις 13.00, οπότε και εξέπνεε η προθεσμία που είχε δοθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μετά την οποία οι αστυνομικές Αρχές θα προχωρούσαν σε συλλήψεις για παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Η παρουσία των αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κεντρικής Ελλάδας, αλλά και της Εύβοιας και της Κρήτης είναι ισχυρή, με συνελεύσεις όπου συζητούνται οι αγροτικές διεκδικήσεις και τα αιτήματα, καθώς και οι τρόποι κλιμάκωσης των δράσεων.

Αγρότες, αλιείς, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει τις τελευταίες μέρες σε αποκλεισμούς δρόμων, αεροδρομίων, τελωνείων, ενώ συγκεντρώνονται και σε διόδια και άλλα κομβικά σημεία διέλευσης πολιτών, επιχειρώντας να κάνουν γνωστές τις διεκδικήσεις τους και μοιράζοντας σχετικό υλικό στους πολίτες.

Παράλληλα, αξιοσημείωτες είναι και κινήσεις συμπαράστασης προς τους αγρότες από φορείς και πολίτες που επισκέπτονται τα μπλόκα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο το θέμα των πληρωμών των αγροτών.

Επιπλέον, σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας αναμένεται να συναντηθεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από περιοχές όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις, προκειμένου να συζητήσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του σήμερα ο κ. Τσιάρας έκανε γνωστό ότι εξετάζεται το σενάριο παράτασης του προγράμματος «ΓΑΙΑ» που προέβλεπε σταθερή τιμή κιλοβατώρας για τους αγρότες. Την ίδια ώρα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η πόρτα του διαλόγου του παραμένει ανοικτή, ενώ απέδωσε την ευθύνη στους αγρότες για έλλειψη ενιαίου συντονιστικού οργάνου στην έκφραση των αιτημάτων τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ