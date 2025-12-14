ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες - Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες

Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν στην Κρήτη.

Χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και οι απολογίες τους ορίστηκαν την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έως τότε θα παραμένουν κρατούμενοι

Το βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη η οποία κατά περίπτωση αφορά αδικήματα όπως:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που, κατά περίπτωση, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.

Όπως εκτιμάται, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν από τον Ανακριτή σήμερα, να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή με τις συλλήψεις στην Κρήτη. Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενης στην υπόθεση, αφορά κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ το οποίο αποτελεί και την ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ελληνικό δημόσιο. Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025.

