Ελεύθερο από το Ιράν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas

Οι αρχές του Ιράν φαίνεται πως άφησαν ελεύθερο το St. Nikolas, ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax, που είχαν κατασχέσει τον Ιανουάριο του 2024, ανέφερε χθες Δευτέρα η εξειδικευμένη υπηρεσία TankerTrackers, μέσω X.

Η Τεχεράνη προχώρησε στην κατάσχεση του πλοίου, που μετέφερε αργό από το Ιράκ με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση από τις ΗΠΑ το 2023 του ιδίου πλοίου και του πετρελαίου που μετέφερε, μετέδιδαν ιρανικά ΜΜΕ την εποχή. Η αμερικανική κατάσχεση του St. Nikolas εγγραφόταν στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής της εφαρμογής κυρώσεων των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Την περίοδο εκείνη το δεξαμενόπλοιο είχε διαφορετικό όνομα, Suez Rajan. Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει πως η κίνηση της Ουάσιγκτον δεν θα έμενε «αναπάντητη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει αμέσως με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ η διαχειρίστρια του δεξαμενόπλοιου δεν απάντησε αμέσως όταν έκανε προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ