Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Την ερχόμενη Τρίτη η 5η Συνάντηση Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

Την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, θα διεξαχθεί στην Αθήνα η 5η συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα