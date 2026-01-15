Την ερχόμενη Τρίτη η 5η Συνάντηση Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας

Την ερχόμενη Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, θα διεξαχθεί στην Αθήνα η 5η συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Πρέσβεως Mehmet Kemal Bozay.

ΚΥΠΕ