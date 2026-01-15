Ιράν: Βίντεο αποτυπώνει «τη σφαγή των Ιρανών διαδηλωτών» - Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Βίντεο που δημοσίευσαν από κοινού, ο φωτορεπόρτερ Afshin Ismaeli και η δημοσιογράφος, Düzen Tekkal στο Instagram, αποτυπώνει την πραγματικότητα στο Ιράν, με φόντο τους άνω των 2.000 νεκρούς.

Στα πλάνα καταγράφονται σοροί νεκρών διαδηλωτών σε αυτό που το CNN αποκαλεί, «πρόχειρο νεκροτομείο» στο ιατροδικαστικό κέντρο Καχρίζακ της Τεχεράνης. Στην περιγραφή του βίντεο, ο Ismaeli επικαλείται ανεπίσημες αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 12.000. Επισήμως, έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 2.500.

Γράφει ο φωτορεπόρτερ, Afshin Ismaeli:

«Νέο βίντεο δείχνει τη σφαγή Ιρανών διαδηλωτών στο Καχρίζακ της Τεχεράνης.

Πάνω από 2.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε δύο ημέρες, σύμφωνα με αναφορές.

Πάνω από 12.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με αναφορές.

Νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως μετά την πανεθνική διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν υποδηλώνουν ότι οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για 18η ημέρα.

Ακτιβιστές και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η καταστολή ήταν εξαιρετικά βίαιη. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι περισσότεροι από 12.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς.

Αυτό που είναι σαφές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι στο Ιράν περιγράφουν την κατάσταση. Οι μαρτυρίες τους είναι βαθιά ανησυχητικές, καθώς αναφέρουν εκτεταμένη βία, φόβο και χάος. Το μεγαλύτερο μέρος των γεγονότων παραμένει κρυφό στον έξω κόσμο».

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Οι δολοφονίες που έχουν επιβεβαιωθεί και η υπόθεση Σολτανί

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA) δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 2.435 δολοφονίες. Ανάμεσά τους 13 παιδιά. Παράλληλα, 882 ακόμη θάνατοι ερευνώνται.

Την ίδια ώρα η υπόθεση της εκτέλεσης του Ερφάν Σολτανί εξεκολουθεί να απασχολεί τον διεθνή Τύπο. Δημοσιεύματα για τον διαδηλωτή που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν ότι καταδικάστηκε σε θάνατο. Το Ιράν αρνείται τα περί εκτέλεσης άρθρα, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε, ότι «δεν υπάρχουν πλάνα για εκτελέσεις», σε δηλώσεις του, με τις οποίες δεν αποκλείει την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η ιρανική Δικαιοσύνη ισχυρίζεται ότι ο Ερφάν Σολτανί συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, αλλά δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, όπως είχαν μεταδώσει δίκτυα ενημέρωσης, όπως το BBC.

Δικαστικές πηγές από το Ιράν αναφέρουν ότι ο Σολτανί, ο οποίος κρατείται επί του παρόντος στην κεντρική φυλακή του Καράτζ, κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος». Ωστόσο, αναφέρει ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Post, περιγράφει, ότι ο Σολτανί συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου. Πηγές ενημέρωσαν την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) ότι «η οικογένειά του ενημερώθηκε πως καταδικάστηκε σε θάνατο και πως η ποινή θα εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The US Sun, ο Σολτανί κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο. Οι υποστηρικτές του Σολτανί ισχυρίζονται ότι του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν εκδοθεί η θανατική ποινή με απαγχονισμό.

Πηγή: lifo.gr