Συνελήφθη η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - Τουρκικά ΜΜΕ λένε ότι είναι ερωμένη του Ιμάμογλου

Σήμερα ξεκινά η δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης για το πτυχίο του, ωστόσο τα τοπικά ΜΜΕ εστιάζουν στην κατάθεση μιας influencer για την προσωπική του ζωή.

Σήμερα, Πέμπτη, ξεκινά η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, το οποίο οι τουρκικές Aρχές ισχυρίζονται ότι είναι πλαστό. Ωστόσο, μια άλλη υπόθεση που αφορά τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και την προσωπική του ζωή κυριαρχεί στα τουρκικά ΜΜΕ τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, λίγες ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας ξέσπασε σάλος στην Τουρκία εξαιτίας της κατάθεσης μιας influencer, που αποκάλυψε ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Ντεριά Τσαϊργκάν. Η εν λόγω αθλήτρια μάλιστα συνελήφθη πριν λίγες ώρες, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν 19 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και η Ντεριά Τσαϊργκάν, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η είδηση περί «εξωσυζυγικής σχέσης» του Ιμάμογλου μεταδίδεται από χθες τόσο από αντιπολιτευόμενα όσο και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο ή διάψευση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ή των συνεργατών του. Τα τουρκικά μέσα επανέφεραν μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, περίπου δύο ετών, κατά την οποία είχε ερωτηθεί ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει ότι έχει καταχωρισμένο το τηλέφωνο του Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η influencer με το όνομα Ράμπια Καράτζα, η οποία είχε επίσης συλληφθεί από τις τουρκικές Αρχές, φέρεται να κατέθεσε ότι η Τσαϊργκάν ήταν «η φίλη του Ιμάμογλου». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης «τη φρόντιζε και με κάποιον τρόπο εξασφάλιζε τις πληρωμές της», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα.

Η εικόνα που προσπαθούν να διαμορφώσουν οι Αρχές της χώρας γύρω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως επισημαίνουν αναλυτές, περιλαμβάνει κατηγορίες για πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και σκανδαλώδη προσωπική ζωή. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

