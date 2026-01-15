«Η Φιλίππα επιχειρεί να με φιμώσει, η προσπάθεια θα πέσει στο κενό» - Πρώτη αντίδραση Τσικκίνη στο «ραβασάκι» των δικηγόρων της Πρώτης Κυρίας

Σε ανάρτηση της, η Νικολέττα Τσικκίνη αναφέρει ότι έχει δώσει οδηγίες στον δικηγόρο της να απαντήσει «σημείο προς σημείο» στους ισχυρισμούς της Πρώτης Κυρίας, σε συνέχεια του προδικαστικού πρωτοκόλλου που της επιδόθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι το προδικαστικό πρωτόκολλο για διαγραφή και τερματισμό αναρτήσεων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με την κ. Καρσερά, απέστειλε προς τη Νικολέττα Τσικκίνη το δικηγορικό γραφείο Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Όπως τονίζει, η κ. Καρσερά «προφανώς προσπαθεί να με φιμώσει», προσθέτοντας ότι η προσπάθεια αυτή «θα πέσει στο κενό».