Μνήμες Πύλου ξύπνησε η τραγωδία ανοιχτά της Χίου - Η κάμερα του περιπολικού σκάφους δεν ήταν σε λειτουργία

Μνήμες του τραγικού ναυαγίου της Πύλου που έγινε το 2023, με 82 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, ξύπνησε το πολύνεκρο δυστύχημα ανοιχτά της Χίου. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο στελέχη του Λιμενικού, όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή έξω από την παραλία Μυρσινιδίου, στον Βροντάδο Χίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι από τις ακτές του νησιού, ενώ στο πλοιάριο επέβαιναν 39 μετανάστες, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού.

Κατά τις νυχτερινές έρευνες περισυλλέχθηκαν 14 σοροί (11 άνδρες και 3 γυναίκες), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο της Χίου για νεκροψία–νεκροτομή. Παράλληλα διασώθηκαν 25 τραυματίες (7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά, κυρίως Αφγανοί), όμως μία γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης δύο λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τον άνδρα να λαμβάνει ήδη εξιτήριο, ενώ η γυναίκα παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις λόγω ελαφράς διάσεισης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποιήθηκαν πέντε επείγοντα χειρουργεία, τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και δέκα παιδιά στην παιδιατρική κλινική.

Τι αναφέρει το Λιμενικό

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος εντόπισε ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα προς το Μυρσινίδι Χίου. Ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, έκανε απότομη αναστροφή και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρή σύγκρουση το ταχύπλοο ανατράπηκε και βυθίστηκε, ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.

Πηγές του Λιμενικού διευκρίνιζαν ότι «δεν υπήρξαν πυροβολισμοί», ενώ τόνιζαν πως «είναι εμφανή τα σημάδια της πρόσκρουσης στη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους».

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή τεσσάρων περιπολικών σκαφών, ιδιωτικού σκάφους με δύτες και δύο ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας. Την προανάκριση διεξάγει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Πολιτική κόντρα στη Βουλή

Μετά την τραγωδία ξέσπασε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή των Ελλήνων. Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε την εκδοχή του Λιμενικού και ζήτησε επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης απέδωσε την ευθύνη αποκλειστικά στους διακινητές, μίλησε για «δολοφόνους» και συνεχάρη το Λιμενικό για τη διάσωση των επιζώντων.

Από την άλλη, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και σκληρή ρητορική, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, υπενθυμίζοντας το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου.

Η κάμερα στο σκάφος ήταν κλειστή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Λιμενικό δεν κατέγραψε την επιχείρηση που κατέληξε σε 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Παρότι υπήρχε κάμερα στο περιπολικό σκάφος, το πλήρωμα δεν την είχε ενεργοποιήσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει οπτικό υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, οι πρώτες ανεπίσημες καταθέσεις των διασωθέντων εμφανίζονται αντικρουόμενες.

Οι παραλληλισμοί με την αντιμετώπιση του Λιμενικού και άλλων αντίστοιχων τραγωδιών είναι αναπόφευκτοι, ιδίως με το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου το 2023, όπου επίσης δεν υπήρξαν καταγραφές από τα πλωτά μέσα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, το πόρισμα-κόλαφος του Συνηγόρου του Πολίτη τον Φεβρουάριο του 2025, το οποίο διαπίστωνε συστηματική αδυναμία, ή άρνηση, του Λιμενικού να παραδώσει κρίσιμα στοιχεία, όπως βίντεο, ασύρματες συνομιλίες, δεδομένα ραντάρ και υλικό από συστήματα καταγραφής.