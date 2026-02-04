Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι γνώριζε για τη σχέση Μάντελσον - Έπσταϊν

Ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι γνώριζε για τη μακροχρόνια σχέση του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν τον διορίσει πρέσβη των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο πρώην λόρδος είχε «πει ψέματα κατ’ επανάληψη» σχετικά με την έκταση των επαφών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Δεχόμενος αλλεπάλληλες ερωτήσεις, ο Στάρμερ είπε ότι ο Μάντελσον είχε «προδώσει τη χώρα μας» με τις συναλλαγές του με τον Έπσταϊν.

«Είπε επανειλημμένα ψέματα στην ομάδα μου, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρέσβη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Μετανιώνω για τον διορισμό του. Αν τότε γνώριζα όσα γνωρίζω τώρα, δεν θα πλησίαζε ποτέ την κυβέρνηση».

Αναφέροντας ότι ο Μάντελσον ερευνάται από την αστυνομία για φερόμενη διαρροή πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, καθώς και email της Ντάουνινγκ Στριτ προς τον Έπσταϊν την περίοδο που υπηρετούσε στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, ο Στάρμερ είπε ότι ο πρώην υπουργός έχει απομακρυνθεί από το Συμβούλιο του Στέμματος (Privy Council) και ότι γίνονται κινήσεις για την αφαίρεση του τίτλου του.

Ανώτεροι υπουργοί γίνονται συνήθως μέλη του Privy Council, ενός ιστορικού σώματος που παλαιότερα συμβούλευε τον μονάρχη, και παραμένουν μέλη εφ’ όρου ζωής.

Δηλώνοντας ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα του Έπσταϊν, ο Στάρμερ πρόσθεσε:

«Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι έχασαν δουλειές, αποταμιεύσεις και τα μέσα βιοπορισμού τους μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το να μαθαίνουμε ότι υπήρχε υπουργός που διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες στο αποκορύφωμα της διαχείρισης της κρίσης του 2008 είναι εξοργιστικό πέρα από κάθε όριο, και είμαι τόσο θυμωμένος όσο το κοινό και κάθε μέλος αυτού του κοινοβουλίου».

Ο Μάντελσον, είπε, είχε «προδώσει τη χώρα μας, το κοινοβούλιό μας και το κόμμα μου».

Υπό επαναλαμβανόμενη πίεση από την Κέμι Μπέιντενοχ, αρχηγό των Συντηρητικών, σχετικά με το τι γνώριζε για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν πριν τον διορίσει πρέσβη στις ΗΠΑ, ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι γνώριζε - όπως είχε αναφερθεί και στα μέσα ενημέρωσης - ότι ο Μάντελσον και ο Έπσταϊν είχαν επαφές μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008.

Την Τρίτη, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημα ποινική έρευνα για τους ισχυρισμούς ότι ο Μάντελσον διέρρευσε πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, αφού έγγραφα από τους φακέλους Έπσταϊν φάνηκαν να δείχνουν ότι ο τότε υπουργός Επιχειρήσεων έστειλε εμπιστευτικές λεπτομέρειες εσωτερικών συζητήσεων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένου του Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός την περίοδο των φερόμενων παραβιάσεων.

Με πληροφορίες από Guardian