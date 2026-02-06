Σοκ στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιος είναι ο σμήναρχος που έστελνε απόρρητα στρατιωτικά δεδομένα στην Κίνα

Στην σύλληψη ενός σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, έπειτα από την αποκάλυψη πως ο αξιωματικός διέρρεε άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες προς την Κίνα, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η υπόθεση κατασκοπείας θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για την ύπαρξη ευρύτερου δικτύου.

Οπως ανακοινώθηκε πάντως από το ΓΕΕΘΑ ο συλληφθείς αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλα άτομα.

Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα με εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους, πληροφορίες οι οποίες αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο 53χρονος σμήναρχος ήταν αποσπασμένος στο Επιτελείο της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, όπως επιχειρησιακά σχέδια, κινήσεις αεροσκαφών, ακόμα και νατοϊκά σχέδια και στρατηγικές, οι οποίες αποστέλλονταν στις κινεζικές αρχές μέσω εξειδικευμένων, διαβαθμισμένων λογισμικών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαρροή είχε γίνει με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για απόπειρες στρατολόγησης άλλων στρατιωτικών στελεχών για τον ίδιο σκοπό.

Ο 53χρονος ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, καθώς αφορά τη διαρροή ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών, που ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σμήναρχος έστελνε, μεταξύ άλλων, συχνότητες επικοινωνίας σε «ζωντανή μετάδοση», επιβεβαιώνοντας τον κίνδυνο για την ασφάλεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της επικοινωνίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) μετά από συντονισμένη επιχείρηση, παρουσία Εισαγγελέα, και με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού. Οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς το περιβάλλον και τις επαφές του, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν συνεργάτες ή συνδέσεις με άλλους στρατιωτικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.

Η αντίδραση ΓΕΕΘΑ και κυβέρνησης

Η επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αναφέρει πως η σύλληψη έγινε «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων», δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους. Οι ενέργειες του αξιωματικού διαπιστώνεται πως είχαν προκαλέσει άμεσο κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης και επισημαίνουν πως θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η εθνική ασφάλεια.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Η υπόθεση αυτή επηρεάζει άμεσα και την εικόνα της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη στρατιωτική ηγεσία να αναλαμβάνει δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στις επικοινωνίες και την αποτροπή νέων περιστατικών. Επιπλέον, η ΕΥΠ και οι ειδικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας έχουν αυξήσει την επιτήρηση για να εντοπίσουν τυχόν άλλες απειλές που ενδέχεται να προκύψουν.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται να αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος της διαρροής.

Πηγή: iefimerida.gr