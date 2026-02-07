Πού εστιάζουν οι έρευνες για Σμήναρχο - Οι απόστρατοι που συνδέονται με κινεζική κατασκοπεία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση κατασκοπείας του Σμήναρχου, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος φέρεται να παραμένει ψύχραιμος και μέσω του δικηγόρου να κάνει λόγο για δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί, ωστόσο, τα γεγονότα μοιάζουν διαφορετικά.

Ο 54χρονος έχει ήδη ομολογήσει ότι φωτογράφιζε και μετέφερε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στους Κινέζους και μετά την απολογία του αναμένεται να προφυλακιστεί και να πάρει τον δρόμο για τις στρατιωτικές φυλακές της Κορίνθου. Μάλιστα, έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινές που επισύρουν σκληρές ποινές.

Θα «μιλήσουν» οι ηλεκτρονικές συσκευές

Οι δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές που βρέθηκαν στην κατοχή του 54χρονου Σμήναρχου, στικάκια USB, δύο κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν ήδη γίνει φύλλο και φτερό από το ειδικό τμήμα ψηφιακής ανάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ελπίζοντας να βρεθούν κι άλλα στοιχεία για τη δράση του Έλληνα αξιωματικού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει ήδη εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων που διακινήθηκαν για το πακέτο πληροφοριών που πούλησε ο 54χρονος στους Κινέζους, καθώς και ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να πληρώνεται με το κινεζικό νόμισμα «Γουάν». Ήδη στο Υπουργείο Άμυνας γνωρίζουν πολύ καλά πώς έπαιρνε τα χρήματα, μέσω ποιου λογαριασμού γίνονταν οι μεταφορές χρημάτων και τα ποσά που διακινήθηκαν.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε πλήρως και ο τρόπος στρατολόγησης του Σμήναρχου. Όπως έγινε γνωστό η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, γεγονός που σίγουρα συνδέεται με τις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια περίπου, όταν και προσεγγίστηκε για πρώτη φορά και αρχικά ο στρατολόγος τού ζήτησε να παρέχει μόνο προφορικά τις εμπιστευτικές πληροφορίες, κρατικά μυστικά δηλαδή, τα οποία ο 54χρονος έδινε έναντι χρημάτων.

Το ταξίδι στην Κίνα και η επίσκεψη στην Ελλάδα

Ακολούθησε ένα ταξίδι στην Κίνα σε αυτό το ταξίδι έμαθε περισσότερες πληροφορίες για τον στρατολόγο του, αλλά και τη συνέχιση της μυστικής επιχείρησης. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, λίγους μήνες μετά, ήρθε και ο στρατολόγος του και τότε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Κινέζος φέρεται να του παρέδωσε και το ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης με το οποίο μπορούσε ανά πάσα στιγμή να φωτογραφίζει τα απόρρητα έγγραφα, στη συνέχεια έκανε την απαραίτητη κωδικοποίηση και τα έστελνε.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνώριζε ο Σμήναρχος ήταν ότι ακόμη ότι ακόμη κι έτσι, άφηνε ίχνη πίσω του και κάπως έτσι μπήκε στο «ραντάρ» των αρχών και της αμερικανική CIA.

Για την ακρίβεια, περίπου πριν από τέσσερις μήνες, η CIA διαπίστωσε ότι ένα διαβαθμισμένο έγγραφο με πληροφορίες ΝΑΤΟϊκού περιεχομένου έπεσαν στα χέρια των Κινέζων.

Επρόκειτο για πληροφορία που φωτογραφήθηκε από τον Έλληνα κατάσκοπο. Η CIA ανακάλυψε από πού προήλθε η πληροφορία που έφτασε στους Κινέζους. Όταν διαπίστωσε ότι η πληροφορία «έφυγε» από την Ελλάδα, ακολούθησε έρευνα, εντοπίστηκε η υπηρεσία που διαχειρίστηκε το έγγραφο και στη συνέχεια η έρευνα εστίασε στο πρόσωπο που είχε στα χέρια του το έγγραφο.

Ακολουθούν και νέες συλλήψεις

Εν τω μεταξύ, τις επαφές του Σμήναρχου και τα πρόσωπα με τα οποία συνδέεται ερευνούν οι Αρχές προκειμένου να φτάσουν ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους «κλειδιά» που βρίσκονταν στο περιβάλλον του και με τα οποία συνεργάστηκε για την πώληση μυστικών πληροφοριών στην Κίνα.

Στο στόχαστρο βρίσκονται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα απόστρατοι με πρόσβαση στην Κίνα. Τις έρευνες διεξάγουν από κοινού η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Οι δύο απόστρατοι, φέρονται να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο εφόσον αυτό θα υπάρξει και να προχωρήσουν στη σύλληψη, όπως ακριβώς έκαναν και στην περίπτωση του Σμήναρχου.

Η εισβολή στο γραφείο και η σύλληψη επ' αυτοφώρω

Σε ό,τι αφορά στην επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψη του 54χρονου, στρατιωτικές πηγές περιγράφουν ότι ο Σμήναρχος δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι έξω ακριβώς από το γραφείο του θα βρεθούν τα στελέχη της Ασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μάλιστα, όταν εισέβαλαν στο γραφείο του, ήταν ήδη αργά για τον Σμήναρχο να αρνηθεί το οτιδήποτε.

Οι αξιωματικοί είχαν μαζί τους και μηχάνημα για ηλεκτρονικές συσκευές με αυτό εντόπισαν το συγκεκριμένο δεύτερο κινητό. Αξιωματικός με ιδιαίτερα εξειδικευμένο εξοπλισμό στα ηλεκτρονικά ξεκίνησε να «ξεψαχνίζει» το κινητό, κατάφερε να σπάσει τους κώδικες και στη συνέχεια στη συνέχεια να κατεβάζει αρχεία. Ήταν η στιγμή που Σμήναρχος «έσπασε» και άρχισε να παραδέχεται τα προφανή

Ο 54χρονος είναι αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες και από την ερχόμενη Τρίτη που ακολουθεί η απολογία του θα ακολουθήσει και το επίσημο κατηγορητήριο. Πλέον, οι ποινές που αντιμετωπίζει ο Σμήναρχος είναι από 6 μήνες έως και ισόβια και σύμφωνα με τον νέο κώδικα και το άρθρο 298, μπορεί ακόμα να του αφαιρέθηκε η ελληνική υπηκοότητα.

Σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες με απόφαση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Παράλληλα, σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο 54χρονος Σμήναρχος. Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορία τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες και με βάση το άρθρο 102 του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «σε διαθεσιμότητα τίθενται οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όταν: α) Ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και για τα αδικήματα του δέκατου ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 46 έως και 48, 51, 70, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102 έως και 108, 112, 114 έως και 117, 121, 123, 124, 126, 128, 130 έως και 138, 140 και 142 έως και 147, 149 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20).

Σε αυτή την περίπτωση δεν προσέρχονται στην υπηρεσία για παροχή εργασίας από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης διαθεσιμότητας, η οποία δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες».

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με 80% ή 85% ανάλογα την περίπτωση.

Πηγή: cnn.gr