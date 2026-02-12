Πρίγκιπας Άντριου: Τα προσωπικά του αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε λάθος σπίτι κατά τη μετακόμιση

Η μετακόμιση του πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge, συνοδεύτηκε από μια μικρή αναστάτωση.

Ο πρίγκιπας Άντριου εγκατέλειψε τo Royal Lodge την προηγούμενη εβδομάδα και προσωρινά μένει στο Wood Farm, ενώ οι μόνιμες κατοικίες του στο Marsh Farm, και οι δύο στην κατοικία της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγχαμ, ανακαινίζονται.

Πρίγκιπας Άντριου: Το μπέρδεμα στη μετακόμιση

Ωστόσο, φέρεται να έγινε κάποιο μπέρδεμα στη μετακόμιση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα φορτηγά κατευθύνθηκαν αρχικά στο Marsh Farm και στη συνέχεια στο Wood Farm, όπου μετέφεραν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου φέρεται πως αισθάνεται «μοναξιά και πλήξη» στη νέα του κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι στο Σάντρινγχαμ, έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπηρετούν τον πρώην πρίγκιπα στη νέα του κατοικία και υπάρχει ήδη μία λίστα εργαζομένων που έχουν πει όχι.

Η μετακόμιση του, αν και τυπικά μια διαδικασία αλλαγής κατοικίας, συνοδεύεται από δημόσιες αντιδράσεις, ανησυχίες για την ασφάλεια και την ηθική του, και μια νέα φάση έντονης κριτικής για τον ίδιο εντός και εκτός βασιλικής οικογένειας, λόγω της σύνδεσής του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Με πληροφορίες από PEOPLE / lifo.gr