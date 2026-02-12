Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν θα γίνει η πρώτη γυναίκα ηγέτης στη Βόρεια Κορέα: Η τραγουδίστρια μητέρα και η καθόλου τυχαία εμφάνισή της στο Πεκίνο

Ήταν 3 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η 13χρονη Κιμ Τζου Ε πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση δίπλα στον πατέρα και ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ούν, κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Εκείνη την ημέρα όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη νεαρή κοπέλα που στεκόταν δίπλα στον ισχυρό άνδρα της Βόρειας Κορέας και μόνο τυχαίο δεν ήταν μιας και τότε, πριν από περίπου 1,5 χρόνο έγινε η μεταπήδηση της από την εθνική στη διεθνή σκηνή.

Τότε δεν ήταν λίγοι που «διάβασαν» αυτή την εμφάνιση της κόρης του πάντα προσεκτικού ηγέτη της Βόρειας Κορέας ως «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή».

Αρκετούς μήνες αργότερα, αυτές οι ερμηνείες επιβεβαιώθηκαν μιας και όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (12/2), η επιλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν για τη διαδοχή του στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας είναι η κόρη του.

Η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας και η εμφάνιση στο Πεκίνο

Όταν λοιπόν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.

Για αυτό άλλωστε και η εμφάνιση της νεαρής κοπέλας στο Πεκίνο που δεν ήταν κάτι άλλο πέρα από μία πρώτη ευκαιρία προβολής για τη διάδοχο του Κιμ.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για την "είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου"», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν υποστηρίζει πως «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.

«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτή την πορεία», προσθέτει.

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος.

«Σύμφωνα με μία ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ' αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».

«Είναι μία απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν τους πατέρα - κόρη».

Το αγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για το πολυαγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν, που αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Ε εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου. Ωστόσο, ο πρώην σταρ του NBA και φίλος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Ντένις Ρόντμαν, ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κόρη.

Ο Κιμ φέρεται να του είχε συστήσει τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «να η κόρη μου», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, αλλά την έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώην σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, τη βλέπει κανείς να περπατάει δίπλα στον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.

Η Τζου Ε έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ με το στιλ της, μιας και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μικρή επιλέγει ακριβά γυαλιά ηλίου, ρολόγια Cartier και δερμάτινα σακάκια.

Πηγή: protothema.gr