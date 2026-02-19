Πατέρας Αντώνιος: Ένοχος και στο Εφετείο για κακοποιητικές συμπεριφορές

Ένοχος κρίθηκε σήμερα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας o πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ένοχοι κρίθηκαν ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάστηκαν μαζί με τον πατέρα Αντώνιο.

Ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για περισσότερα αδικήματα από όσα είχε κριθεί πρωτοδικώς.

Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και εν συνεχεία επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη, είχε ζητήσει το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Πατέρας Αντώνιος: Οι κατηγορίες, σε δεύτερο βαθμό, που τον βαραίνουν

Σε δεύτερο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες δικάστηκε, όλες σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα σε πρώτο βαθμό ο ιερέας είχε καταδικαστεί για πέντε πράξεις.

Το Εφετείο έκρινε ένοχο τον πατέρα Αντώνιο, κατά περίπτωση, για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν πως είναι ένοχοι ακόμη τέσσερις συνεργάτες του, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Πηγή: lifo.gr