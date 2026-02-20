Το Χόλιγουντ στην Ύδρα: Δείτε βίντεο με τον Μπραντ Πιτ να κάνει βόλτες στα σοκάκια του νησιού

Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Τα 7 σενάρια για το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν την Τεχεράνη

Περιτριγυρισμένος από άνδρες της ασφάλειάς του, ο γνωστός ηθοποιός έκανε βόλτα στο νησί, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του

Με casual ντύσιμο και γυαλιά ηλίου εμφανίστηκε στην Ύδρα ο χολιγουντιανός σταρ, Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Riders».

Περιτριγυρισμένος από άνδρες της ασφάλειάς του, ο γνωστός ηθοποιός έκανε βόλτα στο νησί, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του, όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ.

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού γύρω στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης και λίγο αργότερα εθεάθη στην περιοχή του γηπέδου, η οποία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να συναντηθεί στο νησί και με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα πάει για το τριήμερο στην Ύδρα. 

Πηγές: skai.gr, protothema.gr

