Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για σενάριο πυραυλικής κλιμάκωσης με το Ιράν

Παρά τα πολυεπίπεδα συστήματα αναχαίτισης που διαθέτει το Ισραήλ, στρατιωτικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Ynet, αναγνωρίζουν ότι, σε σενάριο μαζικού κορεσμού, μέρος των βλημάτων θα μπορούσε να διαπεράσει την άμυνα.

Το Ισραήλ παρακολουθεί συνεχώς το 10ήμερο «παράθυρο» που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, με το δίλημμα μεταξύ συμφωνίας ή στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, τις οποίες μεταφέρει ο ιστότοπος Ynet, της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδας της χώρας, Γεντιότ Αχρονότ, ο IDF αλλά και η υπόλοιπη ηγεσία των δομών ασφαλείας προετοιμάζονται για ενδεχόμενο ιρανικό αντίποινο σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος, δίνοντας έμφαση στην αεράμυνα και στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η αξιολόγηση που κυριαρχεί είναι ότι ακόμη και ένα «περιορισμένο» χτύπημα θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική πυραυλική απάντηση από το Ιράν ή συμμάχους του στην περιοχή. Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι το σενάριο δεν είναι θεωρητικό, αλλά επιχειρησιακά επεξεργασμένο, με συνεχή αναθεώρηση σχεδίων αναχαίτισης και ετοιμότητα για πολυμέτωπη πίεση. Το μήνυμα από την Ιερουσαλήμ είναι διπλό: στήριξη στη διπλωματική προσπάθεια, αλλά και πλήρης προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο.

Η παραδοχή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο έντασης με το Ιράν, καθώς η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής. Η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται έτσι από το «αν» στο «πόσο έτοιμο είναι το εσωτερικό μέτωπο». Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας, η ανθεκτικότητα κρίσιμων υπηρεσιών και η ψυχολογική προετοιμασία του πληθυσμού για ενδεχόμενη κλιμάκωση, προστίθεται.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι Οδηγίες του Εσωτερικού Μετώπου προς τους πολίτες δεν έχουν ακόμη αλλάξει. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αρχές επιλέγουν να μην τις αλλάξουν, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι τα επιχειρησιακά μέτρα λαμβάνονται προληπτικά.

