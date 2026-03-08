Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ έγινε αισθητός σε Ηπείρο, Θεσσαλία και Ιόνιο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:32 στη Θεσπρωτία, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Αναστάτωση στην Ήπειρο από τον ισχυρό σεισμό

Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κέρκυρα, Λευκάδα, όλες τις περιοχές της Ηπείρου, ακόμα και μέχρι την Πάτρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

